VIDEO Johan Cruyff a fost comemorat de FC Barcelona, la trei ani de la moartea acestuia

Johan Cruyff, fostul mare jucător și antrenor de la Ajax Amsterdam și FC Barcelona, a fost comemorat de clubul catalan, la trei ani de la dispariția acestuia, potrivit Mediafax.

Într-un clip video postat pe rețelele de socializare, catalanii au readus la lumină un interviu cu Cruyff, în care acesta vorbește despre stilul său de joc, care l-a făcut celebru în istoria fotbalului.

\uD83D\uDE4F @JohanCruyff, always in our minds.

Three years without you. But your legacy continues. pic.twitter.com/5PfXFcJyG2