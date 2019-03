Zinedine Zidane: "Când eram jucător, nu mergeam în baruri, beam doar apă și făceam exerciții"

Zinedine Zidane (46 de ani), actualul antrenor al celor de la Real Madrid, a povestit într-un interviu drumul său spre fotbalistul profesionist și modul de viață pe care a trebuit să-l aibă pentru a ajunge unul dintre cei mai reprezentativi jucători din acest sport, informează Mediafax.





"Zizou" și-a făcut junioratul la AS Cannes, iar ulterior a evoluat pentru Bordeaux, Juventus și Real Madrid. Mijlocașul a obținut o mulțime de performanțe notabile în cariera sa, câștigând de trei ori Balonul de Aur și Campionatul Mondial și European, cu Franța, în 1998, respectiv 2000. De asemenea, acesta și-a trecut în palmares numeroase alte trofee, precum Liga Campionilor și titlul în Spania, cu Real Madrid, și alte două campionate în Italia, cu Juventus.





"Mie mi-a fost clar de la început. Voiam doar să joc fotbal. Am avut probleme la școală, iar părinții nu au fost de acord. Eram conștient că nu am atitudinea corectă, iar, într-o zi, mi-ai spus că știu ce îmi doresc și să fac ce vreau.





După ce am obținut permisiunea părinților, m-am concentrat pentru a atinge ceea ce îmi doresc. Când am venit la Cannes, am văzut jucători profesioniști antrenându-se și mi-am spus <Asta vreau să fac!>. Din momentul acela, am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a deveni cel mai bun", a declarat Zidane, în interviul pentru OTRO, citat de Marca.





Ulterior, francezul a vorbit și despre stilul de viață curat pe care a trebuit să-l abordeze și restricțiile pe care și le-a impus pentru a putea deveni ceea ce și-a dorit.





"Dormeam bine, nu eram idiot să merg în baruri, beam doar apă și făceam exerciții. Am pus totul pentru a deveni cel mai bun. Așa mi-am făcut părinții fericiți, pentru că asta era viața mea și voiam să-i fac mândri.





Pentru a te face remarcat și să joci, trebuie să fii bun. Mai întâi trebuie să arăți că ești diferit față de toți ceilalți, pentru că, la momentul respectiv, era un umăr limitat de jucători - doar unul sau doi tineri puteau juca. Acum este cu totul altceva, este mult mai rapid, iar jucătorilor nu le este teamă de greșeli", a încheiat Zidane.





Zinedine Zidane a devenit antrenor principal la Real Madrid la începutul anului 2016, câștigând de trei ori consecutiv Liga Campionilor alături de spanioli. În urmă cu aproximativ două săptămâni, acesta a fost repus în funcție la clubul madrilen, după o pauză de 10 luni.