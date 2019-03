​Euro 2020, preliminarii: Turcul Halil Umut Meler va arbitra meciul România - Insulele Feroe

Halil Umut Meler va fi ajutat de Esat Sancaktar şi Ibrahim Çaglar Uyarcan, iar rezervă va fi Mete Kalkavan.





Programul grupei F





Etapa 1: Malta vs Feroe 2-1, Suedia vs România 2-1, Spania vs Norvegia 2-1

26 martie 2019: Malta – Spania, Norvegia – Suedia, România – Feroe (ora 21:45)

7 iunie 2019: Feroe – Spania, Norvegia – România, Suedia – Malta (ora 21:45)

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia, Malta – România, Spania – Suedia (ora 21:45)

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, România – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45).