Cosmin Contra, după înfrângerea în fața Suediei: "La final i-am certat pe jucători pentru prima repriză şi i-am felicitat pentru a doua'

“Au fost două reprize total diferite. În prima am fost timizi, am făcut cadou două goluri, nu am avut intensitate. Am făcut greşeli copilăreşti la goluri care la nivelul ăsta te taxează. Repriza a doua, altă atitudine, altă intensitate, am dat gol, am avut ocazii... O ocazie a lui Săpunaru în ultimele minute, probabil şi penalti... Trebuie să luăm lucrurile bune, repriza a doua şi să rămânem cu ea şi să ne dăm seama că la nivelul ăsta greşelile copilăreşti te taxează. Am intrat un pic în jucători la pauză şi le-am spus că nu este nivelul pe care pot să-l dea ei la un asemenea meci. M-a ajutat şi schimbarea lui Claudiu. Cred că băieţii au demonstrat în repriza a doua că vor să egaleze. I-am certat pentru prima repriză, i-am felicitat pentru a doua repriză”, a spus Contra la Pro TV.





Cosmin Contra a precizat că l-a schimbat pe Mitriţă din considerente tactice. Selecţionerul este de părere că echipa României are şanse de calificare la Euro. “Mitriţă aveam nevoie de un jucător care face şi faza defensivă, el e mai mult un jucător de atac. De ce să nu aibă şanse? Este doar începutul. Eu rămân în principal cu senzaţia din a doua repriză. Jucând 90 de minute la nivelul celei de-a doua reprize cred că nu pierdeam meciul cu Suedia”.





Reprezentativa României a început campania de calificare pentru Campionatul European din 2020 cu o înfrângere în faţa Suediei, sâmbătă seară, la Solna, scor 2-1 pentru gazde. Meciul a contat pentru grupa F preliminară a competiţiei de anul viitor.





Au marcat pentru gazde Quaison ’33 şi Claesson ’40. Tricolorii au înscris prin Keşeru ’58.





Următorul joc al “tricolorilor” este programat marţi, 26 martie, de la ora 21.45, pe stadionul echipei CFR Cluj, contra Insulelor Feroe.