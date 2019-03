Euro 2020, preliminarii: Suedia vs România (19:00)

Ce au declarat cei doi antrenori:





"Meciul de la Craiova nu a fost prea fericit, pentru că terenul nu era suficient de bun, dar România a câştigat şi cred că a fost bine organizată, cât de bine s-a putut. Am văzut-o şi în Liga Naţiunilor. Nu iau atât de multe de la meciul de anul trecut, pentru că a fost unul special. Ce am văzut la România restul anului a fost impresionant, este o echipă bună. Dacă vom juca aşa cum putem să o facem, credem că putem câştiga fiecare meci. Echipa României este puternică împreună, munceşte mult, e bine organizată. Are mulţi jucători buni şi este un grup puternic", a spus Janne Andersson, selecţionerul Suediei, potrivit News.ro.





a spus Cosmin Contra, selecționerul României. "E clar că, începând în faţa Suediei, întotdeauna este o piatră de încercare. Şi mai ales pe terenul lor. Este o echipă care a demonstrat în ultimul timp că poate să bată orice echipă puternică din Europa. Vorbim de o forţă în fotbalul european în momentul de faţă. Dar venim încrezători, pentru că şi noi venim după un an cred eu bun la echipa naţională, în care am debutat foarte mulţi tineri care au dat randament. Şi, bineînţeles, că echipa Suediei întotdeauna e puternică ca echipă. Are 2-3 jucători individuali care pot să ne pună probleme, un Forsberg, un Berg, jucători cu experienţă, jucători foarte buni, un Larsson... Dar, în general, este o echipă puternică şi cred că forţa Suediei stă în grupul pe care îl are. E clar că un rezultat de egalitate, mâine, pe terenul Suediei, nu este un rezultat rău. Dar, cum am mai zis, suntem încrezători că putem să facem un meci bun, băieţii să aibă o atitudine bună, să facă un joc perfect şi, de ce nu, să plecăm cu trei puncte. Dar un rezultat de egalitate nu este un rezultat rău mâine",

Echipele probabile:

Suedia (4-4-2): Olsen - Lustig, Helander, Granqvist, Augustinsson - Durmaz, Olsson, Larsson, Claesson - Berg, Isak





România (4-2-3-1): Tătărușanu - Manea, Săpunaru, Moți, Bancu - Băluță, Marin - Chipciu, Stanciu, Deac - Keșeru

România vs Suedia, întâlniri directe:





01 septembrie 1935: Suedia - România 7-1 (amical)

27 iunie 1937: România - Suedia 2-2 (amical)

15 iunie 1955: Suedia - România 4-1 (amical)

17 iunie 1956: România - Suedia 0-2 (amical)

08 septembrie 1982: România - Suedia 2-0 (preliminarii Euro 1984)

09 iunie 1983: Suedia - România 0-1 (preliminarii Euro 1984)

13 iunie 1994: România - Suedia 1-1 (amical)

10 iulie 1994: Suedia - România 2-2; 5-4 la penaltiuri (Campionatul Mondial, sferturi)

09 februarie 1997: Suedia - România 2-0 (turneul amical Kings Cup)

27 martie 2018: România - Suedia 1-0 (amical)

Programul grupei F:





23 martie 2019: Malta – Feroe, Suedia – România (ora 19:00), Spania – Norvegia (ora 21:45)

26 martie 2019: Malta – Spania, Norvegia – Suedia, România – Feroe (ora 21:45)

7 iunie 2019: Feroe – Spania, Norvegia – România, Suedia – Malta (ora 21:45)

10 iunie 2019: Feroe – Norvegia, Malta – România, Spania – Suedia (ora 21:45)

5 septembrie 2019: Feroe – Suedia, Norvegia – Malta, România – Spania (ora 21:45)

8 septembrie 2019: Spania – Feroe (ora 16:00), România – Malta (ora 19:00), Suedia – Norvegia (ora 21:45)

12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00), Malta – Suedia, Norvegia – Spania (ora 21:45)

15 octombrie 2019: Feroe – Malta, România – Norvegia, Suedia – Spania (ora 21:45)

15 noiembrie 2019: Norvegia – Feroe, România – Suedia, Spania – Malta (ora 21:45)

18 noiembrie 2019: Malta – Norvegia, Spania – România, Suedia – Feroe (ora 21:45)





La EURO 2020 se califică direct primele două clasate în fiecare grupă preliminară.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc anul trecut, pe 27 martie, într-un amical disputat pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova. Unicul gol al meciului a fost înscris de Dorin Rotariu, în minutul 57. Vezi aici mai multe detalii. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Anglia cu Michael Oliver la centru. Acesta va fi ajutat de asistenții Stuart Burt și Simon Bennett, iar Paul Tierney va fi arbitru de rezervă.Următorul joc al tricolorilor va avea loc marți, 26 martie, de la ora 21:45, pe stadionul CFR Cluj, contra Insulelor Feroe.