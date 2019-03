Selecționerul Suediei: "Echipa României este puternică, munceşte mult. Însă noi credem că putem câştiga fiecare meci"

Janne Andersson, selecționerul Suediei, a declarat înaintea duelului cu România că naționala condusă de Cosmin Contra este una puternică, bine organizată, care muncește mult. Tehnicianul suedez consideră că dacă elevii săi vor evolua la cel mai bun nivel, vor putea câștiga fiecare meci din preliminariile pentru Euro 2020.

Partida dintre Suedia și România se va disputa pe "Friends Arena" din Solna, sâmbătă, de la ora 19.00.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc anul trecut, pe 27 martie, într-un amical disputat pe stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova. Unicul gol al meciului a fost înscris de Dorin Rotariu, în minutul 57. Vezi aici mai multe detalii. "Meciul de la Craiova nu a fost prea fericit, pentru că terenul nu era suficient de bun, dar România a câştigat şi cred că a fost bine organizată, cât de bine s-a putut. Am văzut-o şi în Liga Naţiunilor. Nu iau atât de multe de la meciul de anul trecut, pentru că a fost unul special. Ce am văzut la România restul anului a fost impresionant, este o echipă bună. Dacă vom juca aşa cum putem să o facem, credem că putem câştiga fiecare meci. Echipa României este puternică împreună, munceşte mult, e bine organizată. Are mulţi jucători buni şi este un grup puternic",