​Sport Report: Ce avere are Jurgen Klopp și câți bani câștigă managerul lui Liverpool?

​Bossul german este una din cele mai interesante personalități din Anglia și are un salariu pe măsură. Jurgen Klopp este celebru pentru supra-entuziastele sale manifestări de pe marginea terenului și sub conducerea sa Liverpool este angajată în cursa pentru câștigarea titlului în Premier League pentru prima oară în istoria competiției. Chiar dacă a pierdut două finale europene ca antrenor, Klopp a condus-o de două ori la titlu în Bundesliga pe Borussia Dortmund împotriva rivalilor de la Bayern și a făcut-o apoi pe Liverpool demnă de cele mai înalte onoruri în Anglia și Europa.





Cunoscut pentru afinitatea sa pentru atac și faimoasa metodă „Gegenpress”, echipele lui Klopp au abilitatea remarcabilă de a declanșa contraatacuri letale într-o clipă – iar faimosul său trio Sadio Mane-Roberto Firmino-Mohammed Salah îi personifică filosofia fotbalistică.





Când a venit la Liverpool s-a spus că are un salariu de șapte milioane de lire sterline pe an – adică peste 800/oră, iar numărul a crescut probabil între timp, deoarece a semnat o prelungire de contract în 2016, la doar un an de când a ajuns pe Merseyside.







Klopp este ambasador de brand pentru New Balance, compania care produce echipamentul lui Liverpool și rareori este văzut fără șapca și canadiana firmei pe marginea terenului sau în interviuri. El are contracte și cu sponsorii Warsteiner (bere germană), Opel, Philips și Sky Deutschland (rețea de televiziune).







Klopp promoveaza băutura nealcoolizată a producătorului de bere, desemnată ca răcoritoare perfectă pentru sport, întâlniri sau între mese. „Sunt un antrenor german de fotbal și unul din ambasadorii sportului național, la fel cum Warsteiner este un ambasador pentru berea germană tradițională. Buncii mei aveau o mică fabrică de bere și mie chiar îmi place o bere bună”, spune Klopp.







El este și filantrop. A donat 4.000 de lire unei organizații de combatere a cancerului, prin intermediul lui Mike Edwards, directorul sportiv al lui Liverpool, care a alergat într-un maraton în ajutorul lui Prostate Cancer UK.







Managerul german a participat și la un meci caritabil al lui James Milner în Scoția. „Match for Cancer” a fost co-sponsorizat de fundația lui James Milner. Jucători ai lui Liverpool au jucat împotriva unei echipe a lui Brendan Rodgers, pe teren fiind Dirk Kuyt, Robbie Keane și Luis Garcia. „Oamenii au văzut multe nume mari care sunt încă în formă bună. Au venit de peste tot și ce au făcut a fost chiar frumos.







A fost pentru o faptă bună și de aceea s-au adunat. Am tot respectul pentru ce face Millie cu fundația. Este un eveniment anual și am fost acolo de trei ori. Este fantastic și toată lumea e generoasă. El investește mult timp și bani, dar și toți care sunt prezenți investesc mulți bani. Este un proiect cu adevărat bun și-mi place foarte mult”, a declarat Klopp după meci.





Spre deosebire de colegii săi de pe terenuri, Klopp conduce o mașină mai degrabă modestă – un Opel Insignia de 18.000 de lire și a apărut și într-o reclamă în 2018.







După cum apreciază Celebrity Net Worth, Jurgen Klopp a strâns o avere estimată la 15 milioane de lire sterline (Goal.com).