Fotbal: S-au pus în vânzare biletele pentru Euro U21 - Pachete speciale pentru meciurile din grupe

Federaţia Italiană de Fotbal a lansat, joi, platforma de unde suporterii români îşi pot achiziţiona biletele pentru meciurile de la Campionatul European ale tricolorilor U21: romanianfans.vivaticket.it.





Preţul unui bilet este de 5 euro, iar pentru persoanele care au vârsta sub 21 de ani valoarea unui tichet este de 3 euro. Sunt, de asemenea, disponibile pachete pentru toate cele 3 jocuri. Acestea costă 13 euro.



Fiecare persoană poate achiziţiona maximum patru bilete la fiecare partidă.



Naţionala under 21 a României va juca la Euro-2019 în grupa C, din care fac parte şi Anglia, Franţa şi Croaţia.



Programul grupei C:





18 iunie 2019: România – Croaţia (San Marino, 19:30), Anglia – Franţa (Cesena, 22:00)

21 iunie 2019: Anglia – România (Cesena, 19:30), Franţa – Croaţia (San Marino, 22:00)

24 iunie 2019: Franţa – România (Cesena, 22:00), Croaţia – Anglia (San Marino, 22:00)



Campionatul European se va disputa în perioada 16-30 iunie 2019, în 5 oraşe din Italia şi în San Marino: Bologna, Reggio nell’Emilia, Cesena, Trieste, Udine, Serravalle. Din cele 3 grupe se vor califica în semifinale câştigătoarele şi cea mai bună ocupantă a locurilor secunde., informează frf.ro.