Cosmin Contra despre neconvocarea lui Florin Tănase (FCSB) la națională: "Nu iau decizii după culoarea tricourilor sau după declaraţii"

"Nu am ce să comentez la părerea unui jucător care nu ştiu în ce context a făcut această declaraţie. Păi dacă eram dinamovist erau 3-4 jucători care sunt la Dinamo sau cât mai mulţi pe care puteam să îi iau la Dinamo, erau în lotul naţionalei. Nu iau decizii pe culoarea de pe tricou pe care o au jucătorii. Nu iau decizii în funcţie de declaraţii, indiferent cum a făcut această declaraţie. Florin a fost pe lista aia în care am analizat anumite calităţi, cum am zis şi eu, am analizat anumite calităţi pe care le are adversarul şi am ajuns la concluzia că Florin în aceste două meciuri să nu facă parte.





Este unul dintre jucătorii care, probabil dacă se întâmplă ceva în aceste zile, poate să vină la echipa naţională. Deci nu e un jucător care nu a fost în vizorul echipei naţionale sau care nu e în vizorul nostru. Cine mă cunoaşte ştie foarte bine că indiferent de presiuni sau de lucruri care se spun, deciziile le iau în funcţie de ce cred. Nu au existat presiuni şi, chiar dacă au existat, nu îmi iau deciziile în funcţie de aceste presiuni. E normal ca fiind antrenor la echipa naţională nu pot să mulţumesc pe toată lumea" a declarat Contra, pentru Telekom Sport.



Întrebat după meciul cu Astra dacă ar fi meritat să fie convocat, Tănase a declarat: "După părerea mea, da. Uitându-mă pe cifre, pe pase, pe dueluri, consider că da. Sunt cifre foarte bune. Eu am văzut că sunt primul, nu ştiu ce cifre au ceilalţi."



Şi patronul FCSB, Gigi Becali, s-a aratătat foarte supărat pe selecţionerul Cosmin Contra pentru că nu l-a convocat pe Florin Tănase la echipa naţională.



"E vreunul mai bun ca Tănase din toată echipa naţională? O să-l întreb şi pe el (n.r. - pe Contra, de ce nu l-a convocat). N-ai niciun jucător mai bun ca Tănase în toată echipa aia. Tănase e cel mai bun jucător român din echipa naţională. E cel mai valoros jucător al României. Aşa cred eu, ca neştiutor, dar Contra e profesionist, nu pot să-l contrazic. E mare profesionist (n.r. - ironic). Dacă el nu-l ia pe Tănase, cel mai bun mare jucător al României? Acum m-am convins (n.r. - de Contra). Eu îl lăudam tot timpul. Dar probabil a avut noroace (n.r. - Contra) pe la Dinamo. A avut realizări la Dinamo şi a meritat să-l ia (n.r. - ca selecţioner), că şi eu spuneam Contra. Aleargă 12 kilometri, face faza defensivă, driblează, dă pase decisive, scoate 11 metri, ce mai vrei de la un jucător?", a declarat Becali.



Primele două partide ale tricolorilor în preliminarii sunt împotriva Suediei, în deplasare, la 23 martie, ora 19.00, şi contra Insulelor Feroe, la Cluj-Napoca, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, la 26 martie, ora 21.45.