David Ospina (Napoli) a fost externat

View this post on Instagram

Quiero aprovechar para agradecer primero que todo a Dios por la salud de David, vivi momentos de demasiada angustia y desesperación al no poder hacer mucho\uD83D\uDE14 Les cuento que David se encuentra muchísimo mejor, ya estamos en casa un poco mas tranquilos y esperando que pase totalmente el susto, segundo aprovecho para agradecer a todos por sus oraciones y por estar pendientes de el!! Han sido muchisimos los mensajes bonitos!! De nuevo gracias❤️ les estare contando mas... @d_ospina1