Alexandru Mitriţă a marcat primul său gol în MLS, în meciul pe care echipa lui, New York City FC, l-a terminat la egalitate, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-2 (1-1), cu Los Angeles FC, scrie News.ro.



Mitriţă a deschis scorul, în minutul 39, după o acţiune personală, dar mexicanul Carlos Vela a egalat, în minutul 43. Ring le-a adus din nou pe gazde în avantaj, în minutul 62, dar Vela a egalat încă o dată, în minutul 76, din penalti.



Mitriţă a jucat tot meciul şi a primit un cartonaş galben, în minutul 90.



New York City FC nu a câştigat încă, în acest sezon, dar nici nu a pierdut, înregistrând trei remize în tot atâtea partide.



Mitriță Magic for his first #NYCFC goal at Yankee Stadium \uD83D\uDCA8⚽️\uD83D\uDCA5✨ pic.twitter.com/6VyIES457h