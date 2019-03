​VIDEO Cupa Angliei: Brighton, victorie cu Millwall la loviturile de departajare - Programul semifinalelor

​Brighton, fără atacantul Florin Andone, accidentat, a reuşit să se califice în semifinalele Cupei Angliei pentru prima dată după 1983. Formaţia din Premier League a eliminat, duminică, în deplasare, echipa Millwall din Championship, după executarea loviturilor de departajare, scrie News.ro.



Millwall a condus cu 2-0, după golurile marcate de Pierce '70 şi O'Brien '79. Brighton a egalat in extremis, prin Locadia '88 şi March '90+5.



În prelungiri, a mai fost consemnat doar cartonaşul roşu primit de Ferguson '119.



Brighton s-a impus la loviturile de departajare, cu 5-4, şi va evolua, la 6 aprilie, în penultimul act cu Manchester City.



În cealaltă semifinală se vor întâlni Watford şi Wolverhampton.



Two late goals and a dramatic penalty shootout sees @OfficialBHAFC into an #EmiratesFACup semi-final vs @ManCity! \uD83D\uDC4F pic.twitter.com/lMlrm7U227