VIDEO Cupa Angliei: Manchester United, eliminată de Wolverhampton în sferturi (scor 2-1)

După ce în tururile precedente le-a eliminat pe Arsenal și Chelsea, Manchester United a fost învinsă surprinzător de Wolverhampton în sferturile Cupei Angliei și a părăsit competiția. A fost 2-1 pentru formația care se află pe locul 7 în Premier League.

Raul Jimenez (70') și Diogo Jota (76) au marcat pentru învingători. "Diavolii" au înscris golul de onoare în al cincilea minut de prelungiri, prin Rashford. Grație acestei victorii, Wolverhampton s-a calificat în semifinalele Cupei Angliei după 21 de ani.

Manchester United se află la a doua înfrângere consecutivă, după cea suferită săptămâna trecută în campionat cu Arsenal, scor 0-2. Este prima oară de la venirea lui Ole Gunnar Solskjaer când United pierde două meciuri la rând.



Tot sâmbătă s-au calificat în semifinale Watford (2-1 cu Crystal Palace) şi Manchester City (3-2 cu Swansea).

Duminică va avea loc ultimul sfert de finală, între Millwall şi Brighton.

Rezumatul partidei Wolverhampton vs Manchester United:



Two second half goals send @Wolves into the #EmiratesFACup semi-finals! \uD83D\uDC4F pic.twitter.com/xlK0OI3xoN