Arsenal vs Napoli este capul de afiș al duelorilor din sferturile Europa League, conform tragerii la sorți care a avut loc la Nyon.





Sferturi, program:





Arsenal vs Napoli

Villarreal vs Valencia

Benfica vs Eintracht Frankfurt

Slavia Praga vs Chelsea.





Semifinale:



Arsenal/Napoli - Villarreal/ Valencia

Benfica/ Eintracht - Slavia Praga/Chelsea





Sferturi: 11 aprilie (turul), 18 aprilie (returul)





Semfinale: 2 mai (turul), 9 mai (returul)







Finala: 29 mai, Baku, Stadionul Olimpic.