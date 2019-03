Niko Kovac, antrenor Bayern: "Liverpool a fost echipa mai bună, am meritat să pierdem"

​Bayern Munchen a părăsit prematur Champions League, formația pregătită de Niko Kovac fiind eliminată în optimi (1-3 cu Liverpool în manșa retur). Antrenorul nemților a recunoscut supremația adversarilor: "Liverpool a fost echipa mai bună, am meritat să pierdem".





Ce a spus Niko Kovac





"Am întâlnit un adversar foarte puternic şi merită felicitaţi cei de la Liverpool dar şi Jurgen Klopp. Liverpool a fost echipa mai bună. Noi am meritat să pierdem. Ei au fost compacţi şi a fost foarte greu pentru noi, mai ales că nu am fost în cea mai bună zi a noastră. Liverpool este o echipă de mare nivel şi ne-a arătat ce limite avem" - Niko Kovac, citat de News.ro.



Jurgen Klopp: "Este o seară mare pentru noi"





"Este o seară mare pentru noi. Nu sunt pre multe echipe care se pot lăuda că au eliminat Bayern. Suntem pe drumul cel bun, iar în repriza secundă am controlat mai bine jocul. Am jucat un fotbal bun, am fost puternici, ne-am apărat bine, Bayern este o echipă cu multe calităţi şi noi i-am impresionat" - Jurgen Klopp.





După 0-0 pe Anfield, Liverpool s-a impus cu 3-1 în returul de la Munchen, obținând astfel calificarea în sferturile Champions League. Au marcat Mane '26 şi '84 şi Van Dijk '69 pentru oaspeți, în timp ce Bayern a punctat prin autogolul lui Matip, din minutul 39.





