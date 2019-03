​Europa League: Arsenal, misiune dificilă cu Rennes (1-3 în tur); Sevilla, duel la Praga pentru calificare (2-2 vs Slavia în prima manșă) / Programul televizărilor

Programul meciurilor retur din optimile Europa League:





De la ora 19:55





Dinamo Kiev vs Chelsea (0-3 în tur) - Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport

Krasnodar vs Valencia (1-2) - Digi Sport 4, Telekom Sport 3, Look Plus

Sazburg vs Napoli (0-3) - Digi Sport 3, Telekom Sport 2





De la ora 22:00





Arsenal vs Rennes (1-3) - Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Plus

Slavia Praga vs Sevilla (2-2) - Digi Sport 4, Telekom Sport 3

Villarreal vs Zenit St. Petersburg (3-1) - Telekom Sport 4





Drumul spre finală:





14 martie: Optimi, retur

15 martie: Tragerea la sorți a meciurilor din sferturi și semifinale

11 aprilie: Sferturi, tur

18 aprilie: Sferturi, retur

2 mai: Semifinale, tur

9 mai: Semifinale, retur





29 mai: Finala – Olympic Stadium, Baku

Inter vs Frankfurt (0-0) - Digi Sport 3, Telekom Sport 1, Look SportBenfica vs Dinamo Zagreb (0-1)