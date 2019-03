Explicația lui Simeone după ce Atletico a ratat calificarea: "Nu am fost eliminați pentru că am jucat prost, ci pentru că Juventus a jucat bine"

Atletico Madrid câștigase meciul tur cu Juventus (2-0) și pornea cu prima șansă la calificarea în sferturile Champions League. Chiar și așa, echipa lui Diego Simeone a fost eliminată din competiție, după ce a fost învinsă cu 3-0 pe Allianz Stadium. Tehnicianul argentinian a recunoscut superioritatea adversarilor, precizând că au meritat victoria. "Nu am fost eliminați pentru că am jucat prost, ci pentru că Juventus a jucat bine", a spus Simeone.

"Vreau să fie clar! Nu am fost eliminați pentru că am jucat prost, ci pentru că Juventus a jucat bine. Nu a fost vorba despre efort, sau de dăruire. Pur și simplu Juventus a fost mai bună. Când se întâmplă asta nu poți decât să-ți feliciți adversarul, să pui capul în pământ și să continui să muncești" a declarat Diego Simeone, potrivit Digi Sport.



"Juventus a jucat mai bine, noi nu am avut decât o ocazie, la lovitura de cap a lui Morata. Ei au pus constant presiune și au fost prezenți în careul nostru. Trebuie felicitați pentru modul în care au atacat. S-au descurcat mai bine decât noi și au obținut o victorie meritată. E adevărat, și noi am făcut greșeli, dar Juventus s-a descurcat mai bine în acest meci. Cred că punctul forte al lui Juventus este capacitatea de a face presing" a mai spus antrenorul lui Atletico Madrid.

Ce a spus despre Ronaldo și gestul obscen al acestuia



"Cristiano Ronaldo este unul dintre cei mai buni jucători din lume. Are capacitatea de a reuși asemenea performanțe în nopțile mari", a precizat Diego Simeone, care a comentat apoi și gestul obscen al lui Cristiano Ronaldo . "Probabil a văzut ce am făcut eu pe Wanda Metropolitano și, la fel ca și mine, a vrut să arate că echipa sa are caracter".