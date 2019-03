​Champions League: Barcelona vs Olympique Lyon și Bayern Munchen vs Liverpool, ultimele dueluri din optimi / Ambele dispute pornesc de la 0-0

​Ultima zi a optimilor din Champions League aduce două partide extrem de interesante, care pornesc de la scorul de 0-0. Camp Nou va fi gazda duelului dintre Barcelona și Olympique Lyon. Catalanii au prima șansă la calificare, ținând cont că jocă și în fața propriilor suporteri, însă Lyon este o echipă ce trebuie luată în serios. Pe Allianz Arena se vor înfrunta Bayern Munchen și Liverpool, două echipe care ar putea fi oricând protagonistele ultimului act al competiției. "Cormoranii" au ajuns anul trecut până în finală și vor să repete performanța, însă echipa lui Niko Kovac se bazează pe jocul bun prestat pe teren propriu (8 victorii în ultimele 8 partide).





Barcelona vs Olympique Lyon (22:00, Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)





Întâlniri directe: 7

Victorii Barcelona: 4

Victorii Lyon: 0

Remize: 3

Golaveraj: 16-7



Meciul tur (Parc Olympique Lyonnais):





Lyon - Barcelona 0-0



Echipele probabile:





Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Arthur; Messi, Suárez, Coutinho

Absent: Rafinha (accidentat)





Incerți: Dembélé, Vermaelen (accidentați)





Va lipsi în meciul următor dacă va primi galben: Semedo



Lyon: Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Mendy; Tousart, Ndombélé; Depay, Fekir, Aouar; Dembélé





Absent: Gouiri (accidentat)





Incert: Marcelo (accidentat)



Arbitri: Szymon Marciniak (central), Paweł Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (asistenți), Tomasz Musiał (al patrulea oficial), Paweł Raczkowski (VAR), Pawel Gil (asistent VAR) - toți din Polonia.



Ultimele cinci partide:





Barcelona: patru victorii, o remiză





Barcelona - Rayo Vallecano 3-1

Real Madrid - Barcelona 0-1

Real Madrid - Barcelona 0-3 (Cupa Spaniei)

Sevilla - Barcelona 2-4

Lyon - Barcelona 0-0



Lyon: două victorii, două remize, o înfrângere





Strasbourg - Lyon 2-2

Lyon - Toulouse 5-1

Lyon - Caen 3-1 (Cupa Franței)

Monaco - Lyon 2-0

Lyon - Barcelona 0-0





Ce au spus cei doi antrenori:





"E diferit atunci când pregătești un meci de Liga Campionilor. Fiecare antrenor de la fiecare echipă simte acest lucru, dată fiind importanța competiției și a prestigiului pe care îl are. Unele echipe mari au fost eliminate și orice se poate întâmpla. Știm cât de buni sunt cei de la Lyon - au niște jucători puternici, mai ales la mijlocul terenului și în atac. Dar suntem gata să ne facem treaba, știind că avem suporterii în spatele nostru" - Ernesto Valverde, antrenor Barcelona.





"Trebuie să ne facem propriul joc, cu libertate. Știm că va fi dificil împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din lume, dar știm că o putem face pentru că am câștigat la Manchester City (în prima etapă a grupelor). Trebuie să arătăm că aparținem acestui nivel. Rezultatul lui Ajax (împotriva Real Madrid) ne dă putere. Multe lucruri depind de Messi. Vom dezvolta un plan de joc pentru a-i reduce influența, dar trebuie să ne asumăm riscuri calculate. Trebuie să fim pregătiți să suferim" - Bruno Génésio, antrenor Lyon.







Bayern Munchen vs Liverpool (Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)





Întâlniri directe: 6

Victorii Bayern Munchen: 1

Victorii Liverpool: 1

Remize: 4

Golaveraj: 6-5





Meciul tur (Anfield):





Liverpool - Bayern Munchen 0-0







Echipele probabile:





Bayern Munchen: Neuer; Rafinha, Sule, Hummels, Alaba; Thiago, Martínez, James Rodríguez; Gnabry, Lewandowski, Ribéry





Absenți: Kimmich, Müller (suspendați), Robben, Tolisso (accidentați)







Incert: Coman (accidentat)



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané





Absenți: Oxlade-Chamberlain, Gomez (accidentați), Keita





Incerți: Alexander-Arnold, Milner (accidentați)





Va lipsi meciul următor dacă va primi galben: Robertson





Arbitri: Daniele Orsato (central), Lorenzo Manganelli, Fabiano Preti (asistenți), Marco Di Bello (al patrulea oficial), Massimiliano Irrati (VAR), Marco Guida (asistent VAR) - toți din Italia.





Ultimele cinci partide:





Bayern Munchen: patru victorii, o remiză





Bayern - Wolfsburg 6-0

Mönchengladbach - Bayern 1-5

Bayern - Hertha 1-0

Liverpool - Bayern 0-0

Augsburg - Bayern 2-3



Liverpool: două victorii, trei remize





Liverpool - Burnley 4-2

Everton - Liverpool 0-0

Liverpool - Watford 5-0

Man. United - Liverpool 0-0

Liverpool - Bayern 0-0







Ce au spus cei doi antrenori:





"Toată lumea va fi cu ochii pe noi. Este un punct culminant, nu doar pentru jucători și antrenori, ci și pentru toți fanii și mass-media. Dacă vrem să ne calificăm, trebuie să câștigăm. Nu poate fi 0-0. Dar vom avea un sprijin pe stadion pe care nu l-am mai văzut de mult timp" - Niko Kovač, antrenor Bayern Munchen.





"Acest joc nu are nimic de a face cu nimic altceva. Avem nevoie de ritm, este vorba de echilibru. Bayern are jucători de clasă mondială, așa că trebuie să ne apărăm la cel mai înalt nivel, dar când avem mingea trebuie să fim cu adevărat încrezători și curajoși.





Nu simțim presiunea - atmosfera este bună în oraș și la club. Știu că trebuie să produc succes, dar nu există presiune. Mi-a plăcut să vină aici în trecut - am jucat meciuri excelente aici cu Dortmund - și sunt fericit să fac parte dintr-un meci minunat" - Jürgen Klopp, antrenor Liverpool.