Brazilianul Coutinho, coleg și campion mondial alături de marele Pele în 1962, a murit la 75 de ani

Fostă legendă a clubului Santos, alături de Edson Arantes dos Nascimento "Pele", el a fost campion mondial cu echipa Braziliei în 1962.



"Cu profundă tristeţe anunţăm decesul lui Antonio Wilson Vieira Honorio, eternul idol Coutinho, la vârsta de 75 de ani", a scris Santos într-un comunicat dat publicităţii.



Coutinho, al treilea marcator din istoria clubului paulista, cu 386 de goluri în 457 de partide, a decedat la domiciliul său.



La Santos, el a format unul din cuplurile cele mai redutabile din istoria fotbalului alături de Pele, cu care a cucerit şi titlul de campion mondial în Chile în 1962.



"Este o mare pierdere. Pasele dintre Pele şi Coutinho s-au născut în Brazilia, dar au devenit mai cunoscute în toată lumea. Sunt sigur că într-o zi vom relua aceste pase în ceruri. Condoleanţele mele familiei", a transmis Pele pe site-ul G1, referindu-se la buna sincronizare pe teren dintre cei doi.



Născut pe 11 iunie 1943, la Piracicaba (statul Sao Paulo), Coutinho a cucerit în tricoul lui Santos cinci titluri de campion naţional, două Cupe Libertadores, două Cupe Intercontinentale şi şase campionate Paulista, cel mai important turneu regional din ţară.



Conform familiei, Coutinho suferea de diabet şi din cauza acestei boli îi fuseseră amputate trei degete de la piciorul stâng.



