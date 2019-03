Juventus vs Atletico și Manchester City vs Schalke, meciurile serii / A mai rămas loc de vreo surpriză? Juventus speră să întoarcă soarta calificării (2-0 pentru Atletico în tur)

Champions League



Juventus vs Atletico (22:00)





Întâlniri directe: 3

Victorii Juventus: 0

Victorii Atletico Madrid: 2

Remize: 1

Golaveraj: 0-3



Meciul tur (Wanda Metropolitano):





Atletico Madrid vs Juventus 2-0



Au marcat: Gimenez (78'), Godin (83')



Echipele probabile:





Juventus: Szczesny; Cáceres, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Can, Pjanić, Matuidi, Cancelo; Mandžukić, Ronaldo





Absenți: Alex Sandro (suspendat), Khedira (aritmie cardiacă, a suferit o intervenție chirurgicală), Barzagli, De Sciglio, Douglas Costa (accidentat)





Va lipsi în meciul următor dacă va primi galben: Matuidi



Atletico Madrid: Oblak; Arias, Giménez, Godín, Juanfran; Koke, Rodrigo, Ñíguez, Lemar; Griezmann, Morata





Absenți: Diego Costă, Partey (suspendați), Hernández, Filipe Luís (accidentați)





Vor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: Ángel Correa, Filipe Luís, Giménez, Griezmann





Arbitri: Björn Kuipers (central), Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (asistenți), Dennis Higler (al patrulea oficial), Danny Makkelie (VAR), Pol van Boekel (asistent VAR) - toți din Olanda.



Ultimele cinci partide:





Juventus: 4 victorii, o înfrângere





Juventus - Udinese 4-1

Napoli - Juventus 1-2

Bologna - Juventus 0-1

Atlético - Juventus 2-0

Juventus - Frosinone 3-0



Atletico Madrid: cinci victorii





Atletico - Leganes 1-0

Real Sociedad - Atletico 0-2

Atletico - Villarreal 2-0

Atletico - Juventus 2-0

Rayo Vallecano - Atletico 0-1





De știut:

Juventus se află pentru a zecea oară în optimile Champions League (6 victorii, 3 înfrângeri), reușind calificarea la ultimele două prezențe. Juventus a câștigat 14 din cele 32 de duble manșe disputate în competițiile UEFA, după ce a pierdut meciul tur. Ultima dată, Juve a fost eliminată de Benfica, în semifinalele Europa League, ediția 2013/2014 (1-2 în deplasare, 0-0 acasă). În fiecare dintre cele cinci ocazii în care au fost învinși în deplasare cu 0-2, bianconerii au pierdut la general, cel mai recent cu Bayern Munchen, în sferturile Champions League, ediția 2012/2013 (0-2 în deplasare, 0-2 acasă). Bilanțul lui Juventus în dublele manșe contra echipelor spaniole: 9 victorii, 7 înfrângeri. Echipa lui Diego Simeone este în optimile Champions League pentru a cincea oară în ultimele șase sezoane. La ediția de anul trecut, Atletico nu a trecut de faza grupelor, însă a continuat în Europa League, competiție pe care a câștigat-o.

Bilanțul lui Atletico în dublele manșe împotriva echipelor italiene: 4 victorii, 4 înfrângeri. Atletico a câștigat 30 din cele 37 de duble manșe disputate în competițiile UEFA, după ce a câștigat meciul tur - inclusiv ultimele 19. Ultima dată, Atletico o elimina pe Sporting în optimile ediției de anul trecut a Europa League, după 2-0 acasă și 0-1 în deplasare. "Los Colchoneros" au obținut de fiecare dată calificarea după ce s-au impus cu 2-0 pe teren propriu în prima manșă (5 cazuri anterioare).

Ce au spus cei doi antrenori:

"Credem în șansele noastre. Lucruri ca 110% nu există. Toată lumea va trebui să fie la nivelul său maxim, astfel încât să nu avem regrete la fluierul final, după 90 sau 120 de minute. Va trebui să fim inteligenți și să evităm greșelile. Va fi un joc minunat și vom fi pregătiți pentru asta.

Nu cred că sistemul de joc poate avea un impact asupra rezultatului, trebuie să jucăm mai mult pe verticală, cu mai mult ritm. Ronaldo a reușit atâtea goluri, este întotdeauna bine să-l avem cu noi pentru astfel de jocuri" - Massimiliano Allegri, antrenor Juventus.

"Mâine (n.r. marți) va fi un meci între două echipe puternice. Trebuie să profităm de orice spațiu pe care îl primim, știm că ni se va oferi mult mai puțin decât în meciul tur. Juve este o echipă foarte puternică, cu jucători foarte experimentați, care sunt buni nu numai în atac, ci și în apărare. Va trebui să fim foarte atenți.

Turul este ceva, returul este totul diferit. Există mici detalii care pot fi foarte greu de explicat și pot face diferența; de aceea fotbalul este fantastic" - Diego Simeone, antrenor Atletico.





Manchester City vs Schalke (22:00)



Întâlniri directe: 4

Victorii Manchester City: 3

Victorii Schalke: 1

Remize: 0

Golaveraj: 10-4





Meciul tur (Veltins Arena):





Schalke - Manchester City 2-3





Au marcat: Bentaleb (38', 45') / Aguero (18'), Sane (85'), Sterling (90')

Cartonaș roșu: Otamendi (Manchester City, 68')



Echipele probabile:





Man. City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; B Silva, Gundogan, D Silva; Sterling, Agüero, Sané





Absenți: Fernandinho, Otamendi (suspendați), De Bruyne, Mendy, Bravo, Kompany (accidentați)







Incert: Stones (accidentat)





Va lipsi meciul următor dacă va primi galben: Agüero



Schalke: Fährmann; Stambouli, Sané, Nastasić; McKennie, Konoplyanka, Rudy, Oczipka, Bentaleb; Embolo, Burgstaller





Absenți: Caligiuri, Mascarell, Schöpf (accidentați), Uth, Harit



Arbitri: Clément Turpin (central), Nicolas Danos, Cyril Gringore (asistenți), Ruddy Buquet (al patrulea oficial), Nicolas Rainville (VAR), François Letexier (asistent VAR) - toți din Franța.



Ultimele cinci partide:





Manchester City: patru victorii, un rezultat de egalitate





Man. City - Watford 3-1

Bournemouth - Man. City 0-1

Man. City - West Ham 1-0

Chelsea - Man. City 0-0

Schalke - Man. City 2-3



Schalke: patru înfrângeri, o remiză





Bremen - Schalke 4-2

Schalke - Düsseldorf 0-4

Mainz - Schalke 3-0

Schalke - Man. City 2-3

Schalke - Freiburg 0-0



De știut:

Începând din sezonul 2013/2014, City a o fost prezentă în fiecare an în optimile Champions League, dar a reușit calificarea în sferturi doar de două ori. Anterior, Manchester City a pierdut ambele duble manșe disputate în compania echipelor germane: în sferturile Cupei UEFA cu Borussia Mönchengladbach, ediția 1978/79 și cu Hamburg 30 de ani mai târziu. City nu a pierdut niciodată o dublă manșă disputată în competițiile europene, după ce a câștigat meciul tur în deplasare. "Cetățenii" s-au mai aflat de nouă ori în această situație, ultima dată cu Basel, în optimile sezonul trecut de Champions League (4-0 în deplasare, 1-2 acasă). Schalke se află în optimile Champions League pentru prima dată din 2014/2015. Bilanțul lui Schalke în dublele manșe împotriva echipelor engleze: o victorie, o înfrângere. Schalke a pierdut toate cele cinci duble manșe jucate în competițiile UEFA după ce a pierdut meciul tur pe teren propriu. Ultima dată a fost eliminată de Real Madrid în optimile ediției 2014/2015 a Champions League (0-2 acasă, 4-3 în deplasare).

Ce au spus cei doi antrenori:







"Se pot întâmpla multe în 90 de minute în acest tip de competiție. În primul tur am fost destul de norocoși, jucând timp de 20 până la 25 de minute în zece oameni, când eram conduși cu 2-1. În circumstanțe normale am fi fost eliminați, așa că am fost norocoși.





Nu simt presiunea de a câștiga. Presiunea este de a face o treabă bună, de a juca mai bine în sferturi și semifinalele și de a îmbunătăți greșelile din trecut. Aceasta este o competiție care îți pedepsește mult greșelile și acest lucru se datorează calității adversarilor.







Acest meci nu va fi un alt joc, este un joc special. Schalke a avut două lovituri pe poartă și a marcat două goluri în tur. Am fi putut să ne aflăm astăzi la 3-1 sau 4-1" - Pep Guardiola, antrenor Manchester City.



"Suntem evident outsideri, dar avem încă o mică șansă. Vom avea nevoie de o zi specială. Ne aflăm printre ultimele 16 echipe din Champions League pentru că merităm.





Știm foarte bine situația noastră din campionat. Este precară, extrem de periculoasă. Și totuși vrem să rămânem în picioare și să obținem un rezultat bun" - Domenico Tedesco, antrenor Schalke.