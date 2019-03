Suporterii formaţiei Hutnik Cracovia au probat, duminică, noile facilităţi ale stadionului din Daleszyce, o localitate cu 2.800 de locuitori, din apropiere de Kielce.

Cei 100 de fani ai oaspeţilor şi-au încurajat frenetic din cuşcă favoriţii, iar echipa lor s-a impus cu 1-0 şi conduce în clasamentul campionatului. Spartakus este pe locul 18, ultimul.

Vara trecută, FC Viitorul a disputat un amical cu formaţia Spartakus Daleszyce, pe care l-a câştigat cu scorul de 7-0.

After the contemptible behaviour by some football fans in Britain in recent days, how long will it be before clubs think of following the example of Spartakus Daleszyce in Poland's fourth tier?



This is how fans of visitors Hutnik Kraków watched their team play on Sunday! pic.twitter.com/azIcJlUKzM