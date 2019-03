VIDEO Jack Grealish (Aston Villa) a fost lovit de un suporter la meciul cu Birmingham City

Fotbalistul echipei Aston Villa, Jack Grealish, a fost agresat de un suporter la meciul din deplasare cu Birmingham City, contând pentru etapa a 36-a a ligii secunde din Anglia, informează News.ro.

Fanul a intrat pe teren în minutul 9 al partidei de duminică, a alergat către Grealish şi l-a lovit cu pumnul în ceafă. Grealish, care în momentul pătrunderii fanului pe teren era cu spatele la el, s-a prăbuşit pe gazon din cauza violenţei loviturii primite.

Suporterul a fost prins de stewarzi şi scos de pe teren. În timp ce se îndrepta către marginea terenului, fanul respectiv făcea bezele către public.

Potrivit BBC, bărbatul care l-a atatcat pe jucător a fost reţinut de poliţie.

