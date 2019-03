VIDEO Serie A: AC Milan, victorie la Verona (2-1 vs Chievo)

AC Milan s-a impus în deplasarea de la Verona, scor 2-1, împotriva celor de la Chievo. Rossonerri au ajuns la cinci victorii consecutive în Serie A, unde ocupă locul al treilea cu 51 de puncte.

Lucas Biglia a deschis scorul în minutul 31 dintr-o lovitură liberă executată impecabil. Hetemaj a egalat pentru gazde în minutul 41 cu o lovitură de cap, însă Piatek avea să le aducă victoria oaspeților în minutul 57, când a marcat din pasa lui Castillejo.

13:30 Bologna vs Cagliari16:00 Frosinone vs Torino16:00 Inter vs Spal16:00 Sampdoria vs Atalanta19:00 Sassuolo vs Napoli21:30 Fiorentina vs LazioLuni se dispută ultima partidă a etapei a 27-a din Serie A. AS Roma primește, de la ora 21:30, vizita celor de la Empoli.1. Juventus 27 meciuri (59-17) 75 puncte2. Napoli 26 (47-20) 563. AC Milan 27 (41-23) 514. Inter 26 (38-22) 475. AS Roma 26 (49-36) 446. Lazio 25 (36-27) 417. Atalanta 26 (54-37) 418. Torino 26 (33-22) 41 etc.