​VIDEO Serie A: Juventus vs Udinese 4-1 / Dublă pentru Moise Kean, Cristiano Ronaldo nu a jucat

Moise Kean, 19 ani, a marcat în minutele 11 şi 39, Emre Can, în minutul 67, din penalty, iar Matuidi a dus scorul la 4-0, în minutul 71. Lasagna a stabilit scorul final, în minutul 84.

La gazde, vedete precum Cristiano Ronaldo şi Mandzukic au rămas pe bancă, în timp ce Dybala şi Bonucci au intrat pe parcurs. Antrenorul Massimiliano Allegri şi-a menajat o parte dintre jucători, pentru meciul retur cu Atletico Madrid, din optimile Ligii Campionilor, programat marţi. Spaniolii au câştigat partida tur cu 2-0.





Clasament Serie A:

19:00 Parma vs Genoa21:30 Chievo vs AC Milan13:30 Bologna vs Cagliari16:00 Frosinone vs Torino16:00 Inter vs Spal16:00 Sampdoria vs Atalanta19:00 Sassuolo vs Napoli21:30 Fiorentina vs Lazio21:30 AS Roma vs Empoli1. Juventus 27 meciuri (59-17) 75 puncte2. Napoli 26 (47-20) 563. AC Milan 26 (39-22) 484. Inter 26 (38-22) 475. AS Roma 26 (49-36) 446. Lazio 25 (36-27) 417. Atalanta 26 (54-37) 418. Torino 26 (33-22) 41.......15. Udinese 26 (22-36) 25