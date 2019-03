VIDEO Turcia: Suspendare pe viaţă pentru un fotbalist care a rănit patru adversari folosind o lamă, la un meci din liga a treia

Suspendarea oficială a lui Calar este pe patru ani, însă conform regulamentului TFF orice suspendare mai mare de trei ani devine automat una pe viaţă. În plus, jucătorul a fost amendat cu aproximativ 4.000 de euro.



Presa din Turcia a publicat un filmuleţ în care Calar poate fi văzut ţinând un mic obiect tăios, descris ca fiind o lamă de ras. Patru jucători de la Sakaryaspor au depus plângere împotriva lui Calar.

Mental scenes in the Turkish second division over the weekend as Amedspor player Mansur Çalar allegedly carried a razor blade onto the pitch against Sakaryaspor before slashing several opponents (Via @Turkish_Futbol1)... pic.twitter.com/joGg4f06eE