Simeone a scăpat fără suspendare după gestul obscen de la meciul cu Juventus - Va plăti o amendă de 20.000 de euro

Deşi incidentul nu a fost trecut în raportul de arbitraj, UEFA s-a autosesizat şi a decis să nu-l suspende pe tehnicianul argentinian, ci numai să-l amendeze.



Antrenorul echipei Atletico Madrid, Diego Simeone, şi-a cerut scuze pentru gestul făcut la meciul cu Juventus Torino, de miercuri, din Liga Campionilor.



"Cer scuze încă o dată celor care s-au simţit ofensaţi de acest gest, dar şi celor de la Juventus. A fost o modalitate de a exprima tot ce simt faţă de jucătorii mei, o modalitate greşită. Precizez asta pentru a încheia acest capitol", a declarat Simeone, într-o conferinţă de presă.



El a făcut un gest vulgar către tribuna oficială a Stadionului Wanda Metropolitano, după ce fundaşul Jimenez a deschis scorul pentru formaţia spaniolă în partida cu Juventus Torino, din Liga Campionilor.



"Am făcut-o şi ca jucător. Înseamnă că avem ouă, multe, am arătat-o când i-am folosit titulari pe Costa şi Coke după o lună de inactivitate. Trebuie să ai ouă şi să le arăţi", a explicat tehnicianul argentinian atunci.



Simeone a mai arătat că are "ouă", când era jucător la Lazio, după un meci. La 20 februarie, el s-a manifestat, astfel, după ce Morata a avut un gol anulat pe baza asistenţei video.



Atletico Madrid a învins, pe teren propriu, echipa Juventus Torino, scor 2-0 (0-0), prin golurile marcate de Gimenez (78) şi Godin (83), în prima manşă a optimilor Ligii Campionilor. Returul va avea loc la 12 martie.







