​Champions League: FC Porto se califică în sferturi după un penalty acordat cu ajutorul VAR-ului (3-1 vs AS Roma, după prelungiri)

Gazdele au deschis scorul în minutul 26, când Marega a trimis o minge în fața porții, iar Soares s-a aflat la locul potrivit și a înscris fără probleme.





Romanii au egalat în minutul 36, după ce Militao l-a faultat pe Perotti în careu și arbitrul a arătat punctul cu var. De Rossi l-a învins pe Casillas și a restabilit egalitatea.





Marega a continuat seara excelentă, a urmărit foarte bine centrarea lui Corona și a înscris din apropierea careului de 6m. Scorul a rămas 2-1 până la finalul celor 90 de minute și partida a intrat în prelungiri.





În a doua repriză a prelungirilor, Dzeko s-a aflat de mai multe ori aproape de un potențial gol decisiv. La o fază foarte bună, lobul său a fost blocat de Pepe, care a ajuns la timp la balon și l-a respins din fața porții goale.





În minutul 114, Cüneyt Çakır a dictat lovitură de la 11 metri pentru Porto, după ce Florenzi l-a tras de tricou pe Fernando. Arbitrul turc a luat decizia după ce a consultat VAR. Alex Telles a executat bine și l-a trimis pe Olsen în partea opusă.





Çakır a decis însă să nu le ofere o lovitură de la 11m celor de la AS Roma cinci minute mai târziu, la o fază la care Marega l-a urmărit pe Schick și l-a lovit peste picior în colțul careului.





Formația portugheză a rezistat până la final și s-a calificat în sferturi. În aceeași etapă a competiției au mai acces Tottenham (4-0 la general vs Dortmund),Ajax (5-3 la general vs Real Madrid) și Manchester United (3-3 la general vs PSG, a marcat mai multe goluri în deplasare).