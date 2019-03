Ten Hag, antrenorul lui Ajax: "Am fost aproape de perfecțiune. Mi-a plăcut să mă uit la echipa mea"

Ajax Amsterdam a furnizat o surpriză uriașă în optimile Champions League, reușind să o elimine din competiție pe Real Madrid, campioana ultimelor trei ediții, deși pierduse manșa tur pe teren propriu, scor 1-2. Erik ten Hag, antrenorul "lăncierilor" a lăudat evoluția elevilor săi, precizând că au fost aproape de perfecțiune pe "Santiago Bernabeu". "Mi-a plăcut să mă uit la echipa mea", a spus tehnicianul olandez.





"Am fost aproape de perfecțiune. Am demonstrat în ambele meciuri că meritam să mergem mai departe. Mi-a plăcut să mă uit la echipa mea în această seară. Am fost superiori echipei Real Madrid și am arătat că am câștigat cu autoritate într-un stadion foarte complicat și în fața unei echipe de legendă", a declarat Ten Hag, la finalul partidei.





"Să nu uitați că am început cu tururile preliminare, dar încă luptăm pe toate fronturile și vrem, să le câștigăm pe toate. Nu avem nicio preferință în faza următoare, toți adversarii care vor rămâne în competiție sunt valorosi, dar așa a fost și cu Real. Vom continua să muncim pentru a oferi bucurie fanilor, care au fost fantastici și de această dată", a mai spus antrenorul lui Ajax, potrivit Digi Sport.





Parcursul lui Ajax Amsterdam în actuala ediție de Champions League:





Turul II preliminar:





Ajax - Sturm Graz 2-0

Sturm Graz - Ajax 1-3



Turul III preliminar:





Standard Liege - Ajax 2-2

Ajax - Standard Liege 3-0



Play-off:





Ajax - Dynamo Kiev 3-1

Dynamo Kiev - Ajax 0-0



Faza grupelor:





Ajax - AEK Atena 3-0

Bayern Munchen - Ajax 1-1

Ajax - Benfica 1-0

Benfica - Ajax 1-1

AEK Atena - Ajax 0-2

Ajax - Bayern Munchen 3-3



Optimi:





Ajax - Real Madrid 1-2

Real Madrid - Ajax 1-4





În Eredivisie, Ajax ocupă locul doi, la 5 puncte distanță de liderul PSV, care are un joc în plus. În Cupa Olandei, trupa lui Ten Hag va disputa finală cu Willem II.











VIDEO Real Madrid - Ajax 1-4 / Supremația blanco a luat sfârșit - Câștigătoarea ultimelor trei ediții, eliminată în optimi