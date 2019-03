VIDEO Dortmund - Tottenham 0-1 / Misiune imposibilă pentru Dortmund - Kane a marcat golul victoriei

Unicul gol al partidei de pe Westfalenstadion a fost înscris de Harry Kane (49'), care a ajuns la patru goluri marcate contra Borussiei în patru partide.

Hugo Lloris a fost omul meciului. Portarul celor de la Tottenham s-a aflat într-o zi de grație, având mai multe intervenții salvatoare.



Borussia continuă astfel perioada nefastă, în weekend-ul trecut fiind egalată la puncte de Bayern Munchen în Bundesliga, după ce a avut un avans de nouă puncte în fruntea clasamentului.

Tottenham se va afla în sferturile Champions League pentru prima dată după 2011.



A proper away performance in the @ChampionsLeague. Go through. Win. Clean sheet. Score. Perfect. \uD83D\uDC4C#UCL #COYS pic.twitter.com/fme8Wfz2ca