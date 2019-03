​Champions League: PSG vs Manchester United și Porto vs AS Roma, meciurile serii / Parizienii, favoriți la calificare după 2-0 în tur; Porto speră să întoarcă scorul de pe Olimpico (2-1)

PSG vs Manchester United (22:00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport)



Meciul tur (Old Trafford):





Manchester United - PSG 0-2

Au marcat: Kimpembe (53'), Kylian Mbappe (60')





Echipele probabile:





PSG: Buffon; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Dani Alves, Verratti, Marquinhos; Draxler, Mbappé, Di María. Antrenor: Thomas Tuchel.





Absenți: Neymar (accidentat)

Incerți: Cavani, Nsoki (accidentați)

Vor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: Bernat, Draxler, Kehrer, Neymar, Verratti



Man. United: De Gea; Young, Lindelöf, Smalling, Shaw; Fred, McTominay, Pereira, Dalot; Lukaku, Rashford. Antrenor: Ole Gunnar Solskjær.





Absenți: Pogba (suspendat), Jones (raceală), Herrera, Lingard, Martial, Mata, Matić, Sánchez, Valencia (accidentați)

Vor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: Herrera, Matić, Valencia, Young.



Întâlniri directe: 1

Victorii PSG: 1

Victorii Manchester United: 0

Golaveraj: 2-0



Ultimele cinci partide:





PSG: cinci victorii





Caen - PSG 1-2

PSG - Dijon 3-0

PSG - Nimes 3-0

PSG - Montpellier 5-1

Saint Etienne - PSG 0-1



Manchester United: trei victorii, o remiză, o înfrângere





Manchester United - Southampton 3-2

Crystal Palace - Manchester United 1-3

Manchester United - Liverpool 0-0

Chelsea - Manchester United 0-2

Manchester United - PSG 0-2



Arbitri: Damir Skomina (central); Jure Praprotnik, Robert Vukan (asistenți), Matej Jug (al patrulea oficial) – toți din Slovenia. Massimiliano Irrati (VAR), Marco Guida (asistent VAR) - ambii din Italia.







De știut despre cele două formații: PSG se află la a șaptea participare consecutivă în Champions League și de fiecare dată a reușit să treacă de faza optimilor. Parizienii au câștigat trei din cele șase duble manșe disputate împotriva echipelor din Premier League. Ultima dată, PSG a fost învinsă de Manchester City în sferturile ediției din 2015/2016 (2-2 acasă, 0-1 în deplasare). PSG a pierdut doar unul din cele nouă meciuri jucate pe teren propriu în compania echipelor din Anglia (4 victorii, 4 remize): 0-3 cu Chelsea în faza grupelor Champions League din sezonul 2004/2005. PSG a câștigat toate cele 15 duble manșe disputate în competițiile UEFA după ce s-a impus în deplasare. Cel mai recent succes de acest gen a fost împotriva lui Bayer Leverkusen, în faza optimilor ediției 2013/2014 din CL, când a câștigat cu 4-0 în deplasare și 2-1 pe teren propriu. În fiecare dintre cele trei ocazii când au câștigat cu 2-0 în deplasare, nu au pierdut acasă (două victorii și o remiză). Manchester United se află la a 11-a prezență în optimile Champions League. "Diavolii" au obținut calificarea de șase ori.

United a pierdut doar șase din ultimele 27 de meciuri disputate în cupele europene, acasă și în deplasare (16 victorii și 5 remize). Înfrângerile cu Valencia (grupe) și PSG sunt primele două înfrângeri consecutive după noiembrie/decembrie 2012. "Diavolii roșii" au câștigat șase din cele șapte duble manșe disputate cu echipe franceze. Manchester United nu a reușit niciodată să întoarcă scorul după o înfrângere pe teren propriu și să câștige o dublă manșă dintr-o competiție UEFA. Mai mult, după o înfrângere acasă, englezii au pierdut și în deplasare: 0-1 și 1-2 cu Bayern Munchen în sferturile CL, ediția 2000/20001, 0-1 și 0-1 cu AC Milan în optimile CL, ediția 2004/2005, 2-3, 1-2 cu Athletic Bilbao în optimile Europa League, ediția 2011/2012.



Porto vs AS Roma (22:00, Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)





Meciul tur (Stadio Olimpico):





AS Roma vs Porto 2-1

Au marcat: Nicolo Zaniolo (70', 76') / Adrian Lopez (79)





Echipele probabile





Porto: Casillas; Militão, Pepe, Felipe, Alex Telles; Danilo, Herrera, Óliver; Corona, Brahimi, Marega. Antrenor: Sérgio Conceição.



Vor lipsi în meciul următor dacă vor primi galben: Héctor Herrera, Militão, Otávio, Pepe



Roma: Olsen; Florenzi, Manolas, Marcano, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; Zaniolo, Džeko, El Shaarawy. Antrenor : Eusebio Di Francesco





Absenți: Cengiz Ünder, Pastore (accidentați)

Incerți: Manolas (virus), Zaniolo (accidentat)



Întâlniri directe: 5

Victorii Porto: 2

AS Roma: 1

Golaveraj: 7-3



Ultimele cinci partide:





Porto: trei victorii, două înfrângeri





Porto - Benfica 1-2

Porto - Braga 3-0

Tondela - Porto 0-3

Porto - Setubal 2-0

AS Roma - Porto 2-1



AS Roma: patru victorii, o înfrângere





Lazio - AS Roma 3-0

Frosinone - AS Roma 2-3

AS Roma - Bologna 2-1

AS Roma - Porto 2-1

Chievo - AS Roma 0-3



Arbitri: Cüneyt Çakır (central), Bahattin Duran, Tarik Ongun (asistenti), Halis Özkahya (al patrulea oficial) – toți din Turcia. Szymon Marciniak (VAR), Pawel Gil (asistent VAR) - ambii din Polonia.