​Champions League: Borussia Dortmund speră într-o minune, după 0-3 în tur cu Tottenham; Real Madrid, aproape de a noua calificarea consecutivă în sferturile de finală (2-1 în tur vs Ajax)

​Marți au loc primele partide din returul optimilor Champions League. Borussia Dortmund va încerca, pe Westfalenstadion, să întoarcă scorul din tur (3-0 pentru Tottenham, pe Wembley) și să se califice în sferturile Champions League, în timp ce Real Madrid va avea o misiune mai ușoară, pe Santiago Bernabeu, împotriva celor de la Ajax Amsterdam (2-1 în tur pentru madrileni).





Borussia Dortmund nu trece prin cea mai bună perioadă din acest sezon. Echipa antrenată de Lucien Favre a fost eliminată din Cupa Germaniei, a pierdut un avantaj de nouă puncte în Bundesliga și este aproape de eliminarea din Champions League, după ce a pierdut cu 3-0 în deplasarea de pe Wembley, împotriva celor de la Tottenham. De cealaltă parte, londonezii sunt foarte aproape de sferturile competiției europene, însă au pierdut două din ultimele trei partide și au remizat în ultima (2-2 vs Arsenal, care a ratat un penalty în prelungiri).



Tottenham vs Dortmund (22:00, Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)



Întâlniri directe: 5

Victorii Tottenham: 3

Victorii Dortmund: 2

Golaveraj: 9-7



Echipe probabile:



Dortmund: Bürki; Wolf, Akanji, Zagadou, Diallo; Delaney, Witsel, Reus, Guerreiro, Sancho; Götze

Absent: Piszczek

Incert: Pulisic

Va lipsi în următorul meci dacă va primi cartonaș galben: Weigl



Tottenham:Lloris; Alderweireld, Sánchez, Vertonghen; Aurier, Davies, Sissoko, Rose; Eriksen; Son, Kane

Absent: Alli

Incerți: Dier, Winks

Vor lipsi în următorul meci dacă vor primi cartonaș galben: Alderweireld, Lamela, Son



Arbitri: Danny Makkelie (central), Mario Diks, Hessel Steegstra (asistenți), Kevin Blom (al patrulea oficial), Pol van Boekel (VAR), Jochem Kamphuis (asistent VAR) - toți din Olanda



Ultimele cinci partide:



Augsburg vs Dortmund 2-1

Dortmund vs Bayer Leverkusen 3-2

Nurnberg vs Dortmund 0-0

Tottenham vs Dortmund 3-0

Dortmund vs Hoffenheim 3-3



Tottenham vs Arsenal 1-1

Chelsea vs Tottenham 2-0

Burnley vs Tottenham 2-1

Tottenham vs Dortmund 3-0

Tottenham vs Leicester 3-1



De știut:

Dortmund a câștigat trei duble manșe împotriva echipelor din Anglia și a pierdut două. Nemții au fost eliminați ultima oară de Liverpool în sferturile Europa League, sezonul 2015-2016.

Borussia a participat în șapte din ultimele opt ediții de Champions League (13 în total). Galben-negrii au câștigat competiția în 1997 (împotriva lui Juventus) și au jucat finala în 2013 (au pierdut în fața rivalilor de la Bayern Munchen).

Nemții s-au mai confruntat cu un retur în care erau nevoiți să întoarcă un scor de 3-0. În sezonul 2013-2014, Borussia a învins-o cu 2-0 pe Real Madrid, pe Westfalenstadion, însă nu a reușit să întoarcă rezultatul din tur, după ce a ratat mai multe ocazii imense.

Englezii au mai fost prezenți o singură dată în sferturile Champions League, în sezonul 2010-2011. De patru ori au evoluat Spurs în Champions League, acesta fiind al treilea sezon consecutiv.

Tottenham a suferit cea mai cruntă înfrângere într-o deplasare europeană în Germania. În 1995, echipa din Londra era învinsă cu 8-0 de Koln în Cupa Intertoto.

Trei goluri în trei întâlniri împotriva celor de la Borussia Dortmund are Harry Kane. Atacantul englez a lipsit în partida tur.



Postarea lui Axel Witsel (Borussia Dortmund):









Ce au spus cei doi antrenori:



"Nu putem vorbi despre faptul că am învins Atletico cu 4-0 în acest sezon. Fiecare joc este diferit. Prima manșă s-a terminat și e o situație diferită. Știm că putem înscrie goluri, dar trebuie să jucăm foarte inteligent. Desigur, cel mai important lucru este să producem o performanță de top. Orice este posibil. Știm că va fi dificil, dar niciodată nu se știe", a declarat Lucien Favre, antrenorul Borussiei Dortmund.



"Este o mare oportunitate de a juca și a trece mai departe în runda următoare a unei competiții importante precum Champions League. Va fi un meci dificil. Trebuie să uităm de manșa tur. Este important să începem la un nivel foarte bun, să fim agresivi, să luptăm de la început, să avem un tempo ridicat, aceasta este cheia", a spus Mauricio Pochettino, antrenorul celor de la Tottenham.









Ajax vs Real Madrid (22:00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)