VIDEO Marseille - Saint Etienne 2-0 / Balotelli și celebrarea unui gol spectaculos - A luat un telefon și s-a filmat alături de coechipieri

Mario Balotelli a marcat cu o execuție spectaculoasă în minutul 12 al derby-ului dintre Marseille și Saint Etienne, contând pentru etapa cu numărul 27 din Ligue 1. Italianul a sărbătorit reușita într-un mod inedit, a luat un telefon de la un cameraman aflat în spatele porții și s-a filmat alături de coechipieri. Marseille a câștigat cu 2-0 disputa de pe Stade Vélodrome.

Marseille a deschis scorul în mintul 12 al derby-ului cu Saint Etienne. Balotelli (12') a reluat spectaculos, după un corner executat perfect de Thauvin. Atacantul italian a mers imediat la un cameraman, a luat un telefon mobil și şi-a chemat coechipierii pentru a sărbători împreună reușita. Potrivit lefigaro.fr, Balotelli a luat propriul său telefon de la cameraman.



Al doilea gol al victoriei a fost marcat de Thauvin, în minutul 21, din penalty. În urma acestui rezultat, Marseille a urcat pe locul 4, cu 44 de puncte, în timp ce Saint-Etienne a coborât pe locul 5, având 43 de puncte.



Vezi mai jos golul lui Balotelli și celebrarea reușitei:



Mario Balotelli never ceases to amaze me lol



Man's scored then went ahead to celebrate by making a live Instagram post with teammates lol



Yay or Nay?pic.twitter.com/K0e567YuDK