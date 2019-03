Liga 1: FC Viitorul, ultima echipă calificată în play-off (1-0 cu FC Botoșani); Poli Iași, învinsă de Hermannstadt (scor 2-0)

Trei echipe s-au luptat în etapa a XXVI-a din Liga 1 pentru ultimul loc disponibil de play-off: FC Viitorul, FC Botoșani și Poli Iași. Trupa lui Gică Hagi s-a impus cu 1-0 pe teren propriu în fața celor de la Botoșani, rezultat care îi asigură prezența printre cele mai bune șase echipe din Liga 1. În celălalt meci care conta pentru calificarea în play-off, Poli Iași a pierdut meciul decisiv cu Hermannstadt, în deplasare, scor 2-0.





Unicul gol al partidei de la Ovidiu a fost marcat de Lyes Houri în minutul 26, cu un șut de la 25 de metri. A fost primul gol al Viitorului în campionat după 672 de minute, potrivit Digi Sport. Viitorul nu mai marcase de pe 5 decembrie 2018, din meciul cu Gaz Metan Mediaș (scor 2-2), din etapa a 18-a.







În plus, formația constănțeană nu mai câștigase în Liga 1 de la 1 decembrie 2018 (4-1 cu Dinamo).





"Fericire mare, a fost o presiune enormă, pentru că nu marcam. În ultimele două meciuri am jucat la rezultat şi în această seară s-a văzut că Viitorul merita să intre în play-off. A făcut un meci extraordinar. În acest an în care am suferit mai mult ca niciodată să intrăm în play-off, suntem şi în semifinale în Cupă. Devenim periculoşi, în sensul că vrem să atacăm locul trei şi în Cupă eu zic că e greu să ne bată cineva în două meciuri. Avem încredere, avem curaj, avem convingere că suntem buni. Lucrurile mari o să le facem de-acum încolo", a spus Gheorghe Hagi la Digi Sport, potrivit News.ro.



"Trebuie să recunoaştem că prima repriză le-a aparţinut celor de la Viitorul. Au pus presiune, au stat mereu în terenul nostru. În a doua repriză s-a schimbat jocul. O felicit pe Viitorul pentru victorie. Pentru noi este o dezamăgire pentru că n-am reuşit să ne asigurăm poziţia a şasea. Îmi felicit totuşi jucătorii pentru parcursul pe care l-am avut. Când am ajuns la echipă eram pe locul de baraj, acum am ajuns în poziţia de a juca această finală pentru playoff. Îi felicit pentru efort, pentru determinare şi pentru ce au realizat până acum. Jucătorii sunt dărâmaţi. O luăm de la capăt, mergem în zona fierbinte. Sper să terminăm pe un loc cât mai sus în play-out. Nu am reuşit să jucăm aşa cum îmi doream eu în această partidă", a spus Liviu Ciobotariu la Telekom Sport, potrivit News.ro.







Au evoluat echipele:







FC Viitorul: Cojocaru - Mladen, Ţîru, Ghiţă, de Nooijer – Houri (Măţan ’84), Băluţă (Boboc ’71), Vînă – Hagi (Ciobanu ‘60), Drăguş, Calcan. Antrenor: Gheorghe Hagi.



FC Botoşani: Fraisl - Dumitraş, Miron, Burcă, Soiledis - Rodriguez, Karaboue (Roman ’55) – Fabbrini (Papa ’85), Oaidă (Târşa ’72), Ongenda – Golofca. Antrenor: Liviu Ciobotariu.



Cartonaşe galbene: I. Hagi ’18, Băluţă ’36, Boboc ‘88 / Ongenda ‘8, Oaidă ’28, Rodriguez ’44, Miron ’50, Roman ’81, Fabbrini ’83, Târşa ‘88



Arbitri: Ovidiu Haţegan- Valentin Avram, Sebastian Gheorghe - Iulian Dima



Observatori: Aron Huzu, Viorel Anghelinei





În celălalt meci al zilei, FC Hermannstadt a câștigat partida de pe teren propriu cu Poli Iași, scor 2-0. Pentru a se califica în play-off, Iași ar fi avut nevoie de o victorie la Sibiu și de un rezultat de egalitate între Viitorul și Botoșani.



Golurile au fost marcate de Popovici, în minutul 71, şi Javzici, în minutul 90+1.





Au evoluat echipele:







FC Hermannstadt: Cabuz - Măţel, Pîrvulescu, Dandea, I. Stoica, Tătar - I. Petrescu, Dâlbea, S. Popovici (Dumitriu '80) - Blănaru (Javzici '73), Tsoumou (Mijuskovic '88). Antrenor: Vasile Miriuţă



Poli Iaşi: D. Rusu - Bosoi (Enoh '86), Mihalache, Frăsinescu, Sin - Qaka, Cioinac - L. Soares, F. Nascimento (Petre '60), A. Burlacu (Semedo '70)- B. Garros. Antrenor: Flavius Stoican



Cartonaşe galbene: Dâlbea '10, Măţel '33, Petrescu '67, Dandea '82 / Qaka '64



Cartonaş roşu: Mihalache '89



Arbitri: Marius Avram - centru; Vasile Marinescu, Ovidiu Artene - asistenţi; Cătălin Popa - rezervă



Observatori: Marian Salomir, Marian Ivan









Echipele care vor juca în play-off: CFR Cluj, FCSB, Universitatea Craiova, Astra Giurgiu, FC Viitorul şi Sepsi.





Echipele care vor juca în play-out: FC Botoşani, Poli Iaşi, Hermannstadt, Dinamo, Gaz Metan Mediaş, Dunărea Călăraşi, FC Voluntari şi Concordia Chiajna.





Liga 1, clasament în timp real:

FC Voluntari - FCSB 2-2





Duminică, 3 martie





Dinamo București - Concordia Chiajna 2-1Gaz Metan Mediaș - Dunărea Călărași 0-0Ora 20.00 CFR Cluj - Sepsi Sf. GheorgheOra 20.00 U Craiova 1948 - Astra Giurgiu