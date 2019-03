Real Madrid a încercat să spele rușinea de miercuri, când a fost învinsă cu 3-0 de Barcelona în returul din semifinalele Cupei Spaniei, însă rezultatul a fost favorabil tot catalanilor. Trupa lui Valverde s-a impus la limită, scor 1-0, dar are acum un avans de 12 puncte în clasament față de "galactici", iar titlul din LaLiga va lua cel mai probabil și în acest an drumul către Barcelona.









Real Madrid a început mai bine meciul. Elevii lui Solari au părut deciși să se revanșeze după înfrângerea suferită în Cupă, însă tot Barcelona a fost cea care a înscris. În minutul 26, Ivan Rakitic a înscris unicul gol al derby-ului, cu o scăriță elegantă, după o pasă foarte bună a lui Sergi Roberto.





Messi, Suarez și Dembele s-au întrecut în ratări la poartă lui Courtois, în timp ce Vinicius a fost din nou cel mai periculos jucător din echipa "galacticilor".





Nici momentele tensionate n-au lipsit de pe Santiago Bernabeu. Cea mai controversată fază a partidei s-a petrecut înainte de pauză, când Sergio Ramos l-a lovit cu brațul în figură pe Messi, însă arbitrul l-a iertat de o eliminare meritată.





"A fost o fază de meci. N-a fost nimic intenţionat. L-am lovit din greşeală, dar totul a rămas acolo pe teren", a spus Ramos, după meci.





În urma acestui succes, Barcelona a acumulat 60 de puncte și a făcut un pas uriaș către titlul din LaLiga. Catalanii au un avans de 10 puncte față de Atletico Madrid (locul doi) și nu mai puțin de 12 peste rivală Real Madrid (locul trei). Trupa lui Simeone se poate apropia la șapte puncte de Barcelona, dacă va câștiga în această etapă cu Real Sociedad.





Rezultatele înregistrate de Barcelona la ultimele patru vizite pe Santiago Bernabeu în LaLiga:





Real Madrid - Barcelona 0-3, 23 decembrie 2017



Real Madrid - Barcelona 2-3, 23 aprilie 2017

Real Madrid - Barcelona 0-4, 21 noiembrie 2015



Potrivit site-ului oficial al Barcelonei, gruparea de pe Camp Nou şi-a depăşit rivala la capitolul victorii în meciurile directe oficiale pentru prima dată după 87 de ani. Catalanii conduc acum cu 96-95.



Cum arată clasamentul în acest moment:

Rezultatele etapei a 26-a din La Liga:





Vineri





Sâmbătă





Real Madrid - Barcelona 0-1, 2 martie 2019A marcat: Stuani (30, 85).Au marcat: Borja Iglesias (1), Mario Hermoso (55), Wu Lei (65), respectiv Alcaraz (17).Au marcat: Cazorla (61 - penalty), respectiv Maripan (54), Inui (77).Au marcat: Juanpi (7), Avila (90+8), respectiv Ben Yedder (84 - penalty).A marcat: Rakitic (26).Eibar vs Celta Vigo (de la ora 13:00)Betis vs Getafe (17:15)Real Sociedad vs Atletico Madrid (19:30)Valencia vs Athletic Bilbao (21:45).