Săptămâna de coșmar a galacticilor: Real Madrid - Barcelona 0-1

Săptămâna de sărbătoare pentru iubitorii fotbalului (cu două El Clasico) a fost de fapt una de uitat pentru fanii Realului, galacticii pierzând în decurs de doar câteva zile ambele dueluri cu Barcelona, marele rival. A fost 0-3 în Cupa Spaniei (miercuri) și 0-1 sâmbătă, în LaLiga (etapa XXVI). Rezultatul îi scoate practic pe "albi" din lupta pentru titlu, diferenta dintre cele formații fiind acum de 12 puncte.



Rănită în orgoliu după înfrângerea din semifinalele Cupei Spaniei (0-3), campioana Europei a încercat să-și bucure suporterii cu o victorie împotriva marilor rivali. A rezultat o partidă cu ritm, cu destule acțiuni de poartă, dar cu un rezultat favorabil tot oaspeților.







Cu toate că partida a fost în general una echilibrată și cu destule oportunitați pentru cele doua rivale, singurul care a reușit să deblocheze tabela de pe Santiago Bernabeu a fost Ivan Rakitic ('26).



Arbitru: A. Mallerco

Spectatori: 78.921.



Contul oficial de Twitter al LaLiga ne oferă o informație foarte interesantă: Barcelona a devenit prima echipă care câștigă patru partide consecutive pe Santiago Bernabeu în Primera Division: 2015/2016: Real vs Barca 0-4, 2016/2017: Real vs Barca 2-3, 2017/2018: Real vs Barca 0-3, 2018/2019: Real vs Barca: 0-1.