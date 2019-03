VIDEO David Villa a marcat primul gol în campionatul Japoniei

David Villa, 37 de ani, a înscris în minutul 54. Campion mondial şi european cu naţionala Spaniei, pentru care este cel mai bun marcator (59 de goluri în 98 de selecţii), Villa a jucat până de curând la New York City FC, ce l-a adus în locul său pe românul Alexandru Mitriţă.



Villa, fostul jucător al Barcelonei, este coleg la Vissel Kobe cu alt mare jucător al naţionalei Spaniei, Andres Iniesta, dar şi cu germanul Lukas Podolski, în timp ce la Sagan Tosu evoluează Fernando Torres, şi el campion mondial şi european cu La Roja.

\uD83D\uDCAA\uD83C\uDFFB\uD83D\uDCAA\uD83C\uDFFBPrimera victoria!! Buen trabajo EQUIPO!! A seguir! @visselkobe_official



\uD83D\uDCAA\uD83C\uDFFB\uD83D\uDCAA\uD83C\uDFFB1st win!! Well done, TEAM!! Let’s go! #Jleague pic.twitter.com/muDYB4HpON