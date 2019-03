Mircea Lucescu, despre posibilitatea de a o antrena pe Beșiktaș: "Voi răspunde peste o lună la această întrebare. Nu vreau să provoc polemică"

“Şenol Guneş este un antrenor foarte bun. Merită să fie selecţioner. Îi urez succes. Şi este foarte bine că are contract pe termen lung. Va obţine succese. Vă rog să nu mă întrebaţi de Beşiktaş. Nu vreau să provoc polemică. Voi răspunde la această întrebare peste o lună. Iubesc Turcia, salutări tuturor”, a spus Lucescu.



El a menţionat că naţionala Turciei este “o echipă nouă”, cu jucători tineri care au început să fie folosiţi la echipele de club după discuţii pe care le-a avut cu antrenorii. “La naţionala Turciei am venit pentru a forma o nouă echipă, o nouă generaţie. Şi consider că am făcut primul pas. Am lăsat în urmă o echipă nouă. Am format o echipă din tineri veniţi din şapte ţări, cu 4-5 antrenamente şi 4-5 şedinţe. În plus, mulţi dintre ei nu jucau la echipele lor de club şi au făcut faţă celor mai buni din Suedia şi Rusia. În ianuarie am mers la toţi antrenorii, în Antalya, şi i-am rugat să folosească jucătorii tineri. Acum au început să joace la echipele lor, ceea ce mă bucură. Acest lucru va avea un efect pozitiv asupra echipei naţionale”.



Mircea Lucescu a declarat că anul trecut opt jucători au refuzată să vină la echipa naţională, însă tinerii care au venit sunt foarte buni şi chiar l-au contactat după despărţirea sa de reprezentativa Turciei. “La finalul lunii mai, am invitat la echipă numeroşi jucători pentru meciurile cu Iran, Tunisia şi Rusia. Opt jucători nu au vrut să vină. Tinerii… İrfan Can, Çağlar, Zeki Çelik, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Yunus Mallı. Sunt cu toţii foarte buni. Nu au pus niciodată problema banilor sau a bonusurilor. Au venit cu drag. Aşa trebuie să fie la echipa naţională. Iar când au auzit că am plecat, m-au sunat şi mi-au mulţumit. Discuţiile telefonice şi mesajele de la ei sunt foarte preţioase pentru mine”, a afirmat Lucescu.



Fostul selecţioner a explicat şi cum s-a decis despărţirea sa de naţională: “Contractul meu expira la vară. Am discutat cu preşedintele federaţiei şi i-am spus: ‘Dacă vine un antrenor în locul meu, va începe în timpul preliminariilor pentru Euro-2020. Nu este bine pentru echipa naţională’. Mi-a dat dreptate. Ne-am înţeles ca antrenorul nou să vină de la începutul preliminariilor şi ne-am despărţit prieteneşte. Nu este nicio supărare între noi. Nu a existat nicio problemă în privinţa banilor”.



Joi, Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a anunţat că tehnicianul echipei Beşiktaş, Şenol Guneş, va fi noul selecţioner al Turciei, el urmând să preia această funcţie din luna iunie. În vârstă de 66 de ani, el a semnat un contract pentru patru ani, dar va prelua echipa din iunie, după ce îşi va încheia mandatul la Beşiktaş.



Guneş îl înlocuieşte pe Mircea Lucescu, care a plecat la 11 februarie. Mircea Lucescu, în vârstă de 73 de ani, s-a aflat din 2017 la conducerea reprezentativei Turciei. De atunci, echipa Turciei a înregistrat patru victorii, şase remize şi şapte înfrângeri.