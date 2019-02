Mitriţă, al treilea cel mai scump transfer din liga profesionistă nord-americană (MLS), a relatat că a vizionat de mai multe ori filmul, pentru a se familiariza cu oraşul.





''Vreau să fac totul ca în film. În România, în timpul sărbătorilor, filmul rulează tot timpul şi îl urmăresc, vreau să fiu precum Kevin, dar Mitriţă la New York'', a spus internaţionalul român pentru SI.





Spre deosebire de Kevin McCallister, eroul filmului, Mitriţă (24 ani) nu intenţionează să se piardă în metropola americană, ci speră să se acomodeze rapid şi să îşi găsească locul în echipă. Mitriţă vrea să o ajute pe NYCFC să se califice în playoff pentru al patrulea an consecutiv şi să depăşească, în sfârşit, semifinalele conferinţelor, poate chiar o calificare în MLS Cup.





''Este un pas mare în cariera mea. Acest campionat este unul extraordinar, cu echipe bune. Am urmărit liga şi e o mare oportunitate să îmi demonstrez talentul aici'', a spus Mitriţă.





Pentru NYCFC va fi primul sezon fără emblematicul atacant spaniol David Villa, dar antrenorul Domenec Torrent subliniază că Mitriţă nu este un înlocuitor al fostului campion mondial şi nu ar trebui să poarte povara acestei responsabilităţi.





''Am spus de multe ori că nu e uşor de înlocuit un jucător ca David Villa. Are toate calităţile, are un nume în fotbal, are performanţe, goluri. Nu e vorba de a-l înlocui pe David'', a mai spus Torrent la începutul lunii, pentru site-ul MLS.





Mitriţă (căruia îi place cum îi spun americanii, Mitri) nu se simte copleşit de transferul de 8,5 milioane de dolari şi de aşteptările care sunt la adresa sa, sperând să facă un trio dinamic alături de Maxi Moralez şi Jesus Medina.





''Pentru mine e ceva foarte important, deoarece presiunea mă face mai puternic. Au plătit mulţi bani şi pentru toate aceste motive vreau să îmi demonstrez calităţile la această echipă şi să devin un jucător mare în ligă'', a subliniat mijlocaşul ofensiv.





Deşi engleza lui Mitriţă nu e perfectă, se îmbunătăţeşte de la o zi la alta, fiind cu siguranţă destul de bună pentru a-şi face simţită personalitatea sa molipsitoare. E încrezător, dar modest, dornic, dar disciplinat. Îi place rap-ul (în principal Drake), dar nu în public (''în principal în dormitor''). Idolul lui Mitriţă este Lionel Messi, fotbalistul român fiind nerăbdător să urmărească ''Romania Day on Broadway" în mai.





''E bine să aflu că sunt mulţi români aici. Mă simt ca acasă cu toţi românii de aici. Sper să îi văd când voi juca'', a mai spus Mitriţă.





Alexandru Mitriţă a început să dea mai multă atenţie ligii nord-americane (MLS) când Sebastian Giovinco a ajuns la Toronto FC din Serie A, campionat în care românul a jucat pentru Pescara. Comparaţia între cei doi jucători nu este una deplasată, având în vedere că ambii au calităţi tehnice şi fizice similare, Mitriţă fiind un pic mai înalt (trei inci). Torrent, antrenorul echipei newyorkeze, consideră românul se aseamănă mai mult cu brazilianul Philippe Coutinho, datorită versatilităţii sale.





''Are calitate pentru a juca în partea stângă, ca număr 10 şi chiar că un fals număr nouă", a explicat Torrent. "A marcat multe goluri în ultimul sezon pentru Craiova. Cel mai important lucru pentru noi este că avem un jucător nou, care are calitatea de a juca alături de Maxi Moralez şi alţi jucători de acest gen", a mai spus tehnicianul.





Deşi NYCFC şi-a arătat interesul pentru transfer încă din luna decembrie, nu a fost uşor pentru Mitriţă să ia decizia de a veni în MLS: ''Am fost foarte fericit când am auzit că NYCFC este interesată. Are jucători foarte buni şi un antrenor foarte bun, care mă poate ajuta să cresc şi să fiu mai bun în acest campionat''.





Mitriţă a precizat că nu are o preferinţă pentru postul pe care va fi folosit: ''Unde vrea să mă folosească antrenorul, acolo voi juca. Indiferent dacă va fi pe stânga, pe dreapta sau în centru, voi juca. Dacă va dori să joc ca atacant central, o voi face. Mă simt bine ca atacant, pot juca unde e nevoie de mine''.





Mitriţă a marcat un gol frumos în singurul său meci din presezon, contra echipei Nashville SC (2-0), după ce înscrisese într-un amical cu AIK Stockholm, în Emiratele Arabe Unite (1-1).





Acum, atenţia se îndreaptă asupra meciului de sâmbătă, în care NYCFC o întâlneşte pe Orlando City, în primul meci al noului sezon.





''Sunt jucători foarte, foarte buni aici, de mare calitate. Am o impresie foarte bună despre această echipă şi sunt sigur că împreună o putem face şi mai mare'', a concluzionat Mitriţă.