Sport Report: Cursa pentru titlu în Premier League valorează sute de milioane de lire pentru orașele competitoarelor

Manchester poate încasa 220 de milioane de lire, iar Liverpool 133 de milioane, spun experții care se uită și la datele economice (bineînțeles, doar între meciuri).





Implicarea în lupta pentru titlul de campioană în Premier League valorează sute de milioane de lire pentru orașele echipelor respective, conform unui raport care spune că Manchester și Liverpool sunt angrenate în colectarea a peste 300 de milioane de lire sterline. Raportul emis de Centre for Economics and Business Research (CEBR) spune că participarea unei echipe la cursa pentru titlu poate spori creșterea economică a orașului-gazdă cu 1,1 puncte procentuale.





Cu alte cuvinte, titlul valorează 220 de milioane de lire pentru orașul Manchester, dacă City (clubul cu patroni din Abu Dhabi) va deveni din nou campioană, iar Liverpool speră la un plus de 133 de milioane prin efortul clubului de a pune capăt unei așteptări de 29 de ani. Efectul îl oglindește pe cel al țărilor care ating ultimele faze ale Cupei Mondiale, așa cum s-a văzut în toată Anglia vara trecută. Diferența dintre creșterile prezise pentru cele două orașe provine din faptul că Manchester are o economie mai puternică, iar Etihad Stadium are o capacitate puțin mai mare decât Anfield.





CEBR atribuie câștigurile economice cheltuielilor mai mari din zilele cu meciuri pentru bilete, produse specifice și ospitalitate locală atunci când oamenii au sentimente pozitive față de echipe și meciurile au mulți spectatori.



Chiar dacă suporterii nu merg la meci, este de așteptat ca ei să cheltuie bani urmărind transmisiile televizate în pub-uri și baruri, iar starea de mulțumire a fanilor care se bucură de victorie duce la creșteri generale ale consumului. CEBR spune că cercetările psihologice arată că fanii asociază performanțele echipei preferate cu propriile succese și eșecuri, ceea ce poate avea impact asupra nivelului de dopamină la oameni și încrederii generale, rezultând în cheltuieli mai mari pentru ieșiri în oraș și bunuri.







Pentru a-și susține analiza, CEBR a urmărit clasamentele finale din Premier League de după 1999, pentru a vedea dacă orașele-gazde ale primelor trei clasate s-au bucurat de creșteri economice mai mari în anii cu bune performanțe, față de anii când acestea au lipsit. Analizele au arătat că creșterea valorii adăugate brute, indicator al valorii bunurilor și serviciilor, a fost în medie mai mare cu 1,1% atunci când o echipă locală a terminat în primele trei clasate.







CEBR a evidențiat și cercetarea efectuată de Leicester Castle Business School după surprinzătoarea victorie a lui Leicester City în Premier League din 2016, care a arătat că numărul mai mare de spectatori pe stadionul King Power a condus la creșteri ale cheltuielilor în oraș cu 226.000 de lire. S-au înregistrat și venituri mai mari cu 22,6 milioane de lire în sectorul ospitalității, cu vârfuri de până la 300% la cinci meciuri de mare importanță.







Și țările cu echipe bune de fotbal se bucură de câștiguri economice, apreciază CEBR. Între 1990 și 2014, țările care au atins faza semifinalelor la Cupa Mondială au înregistrat creșteri ale consumului de 4,5% în anul următor, în comparație cu 3,3% în anul dinaintea turneului, conform unui studiu al Lloyds Bank. (The Guardian)