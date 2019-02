​VIDEO Meci încheiat prematur în Suedia din cauza spectacolului pirotehnic din tribune (Goteborg vs GAIS)

Meci intrerupt in Suedia din cauza spectacolului pirotehnic

​Goteborg și GAIS s-au întâlnit, luni, într-o partidă din Cupa Suediei, încheiată prematur, din cauza incidentelor provocate de fanii echipei gazdă, transmite Mediafax.







La pauză, scorul era 0-0, iar la câteva secunde de la startul reprizei secunde, fanii din peluza lui IFK Goteborg au aruncat zeci de artificii în teren, iar arbitrul întâlnirii a decis imediat oprirea meciului. Oficialii suedezi au decis ca repriza secundă dintre cele două formații să se joace marți, fără suporteri.





Lângă Marko Johansson (20 de ani), portarul lui GAIS, a aterizat una dintre artificii și i-a provocat grave probleme de auz, acesta continuând să se resimită.





"Nu aud foarte bine. Încă mă doare capul, nu am dormit deloc din cauza sunetului pe care îl aud constant. Nu voi juca marți. La început, am avut impresia că e totul în regulă cu acele artificii. Apoi, au aterizat mai multe rachete pe teren. Erau mari, ca o sticlă de Cola. Imediat după, am auzit un sunet foarte puternic lângă mine. Nu știu cât de aproape a fost", a declarat portarul oaspeților, potrivit Expressen.





Goteborg și GAIS fac parte din grupa 8 a Cupei Suediei, alături de Orebro și Nykopings.