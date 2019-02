Cupa României: Hermannstadt vs FC Viitorul (20:00), primul meci din sferturi - Programul complet al partidelor și al televizărilor

Hermannstadt şi Viitorul se întâlnesc marți în primul meci din sferturile de finală ale Cupei României, de la ora 20:00. Formația din Sibiu a ajuns până în finală la ediția de anul trecut a competiției și încearcă să repete performanța și în acest sezon. Partida se va desfășura la Pitești și va fi arbitrată de Horaţiu Feşnic.





Ambele formații au un start de an de coșmar. În cele patru meciuri oficiale disputate până acum, Hermannstadt a înregistrat un rezultat de egalitate și trei înfrângeri, în timp ce Viitorul a suferit două înfrângeri și a terminat de două ori la egalitate.





În campionat, Hermannstadt se găsește pe locul 10, nefiind implicată nici în lupta pentru play-off și nici în cea pentru evitarea retrogradării. De partea cealaltă, echipa lui Gică Hagi se află pe locul 7 și are nevoie de o victorie pe teren propriu cu FC Botoșani, în ultima etapă a sezonului regulat din Liga 1, pentru a se califica în play-off.



Programul sferturilor:



Marți, 26 februarie



Hermannstadt – FC Viitorul, ora 20:00, în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look



Miercuri, 27 februarie



Dunărea Călărași – Astra Giurgiu, ora 17:00, în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look



Sepsi OSK Sf. Gheorghe – CFR Cluj, ora 20:00, în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look



Joi, 28 februarie



AFK Csikszereda – U Craiova 1948 CS, ora 20:00, în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look



Jocurile din sferturile de finală se dispută în sistem eliminatoriu, într-o singură manşă, pe terenul echipei de categorie inferioară sau mai slab clasată în campionatul precedent. Dacă va fi egalitate după 90 de minute, atunci vor avea loc prelungiri și, după caz, penaltiuri.



Cine a câștigat ultimele ediții:



2018: U Craiova: 2-0 cu AFC Hermannstadt

2017: FC Voluntari: 5-3 după 11 metri cu Astra Giurgiu

2016: CFR Cluj: 5-4 după 11 metri cu Dinamo Bucuresti

2015: FCSB: 3-0 cu U Cluj

2014: Astra Giurgiu: 4-2 după 11 metri cu FCSB

2013: Petrolul Ploiesti: 1-0 cu CFR Cluj

2012: Dinamo Bucuresti: 1-0 cu Rapid Bucuresti.