VIDEO Explicația lui Kepa Arrizabalaga după ce a refuzat să iasă de pe teren: "Intenția mea nu a fost să fac ceva împotriva antrenorului"

În finalul reprizei secunde de prelungiri a meciului dintre Chelsea și Manchester City (finala Cupei Ligii Angliei), portarul spaniol Kepa Arrizabalaga a fost protagonistul unui moment mai rar întâlnit la acest nivel, refuzând să fie înlocuit. Portarul pentru care Chelsea a plătit 80 de milioane de euro a explicat ce s-a întâmplat, precizând că intenția lui nu a fost să facă ceva împotriva antrenorului. "Eu doar încercam să-i spun că sunt bine", a spus Kepa.



Cu câteva momente înainte de finalul celei de-a doua reprize de prelungiri a ultimului act din Cupa Ligii Angliei, Maurizio Sarri a dorit să îl introducă pe Willy Caballero pentru loviturile de departajare, însă Kepa Arrizabalaga a refuzat să iasă de pe teren.





A fost 0-0 după 120 de minute, iar Manchester City s-a impus la loviturile de departajare, scor 4-3, câștigând pentru a șasea oară Cupa Ligii Angliei.





"Nu știu cum s-a ajuns aici. Am vorbit cu antrenorul, cred că a fost o neînțelegere. Am înțeles că la TV și pe social media se vorbește despre asta și eu sunt aici să explic. Vreau să spun că nu a fost intenția mea să fac ceva împotriva managerului. Am vorbit acum, eu doar încercam să-i spun că sunt bine. Totul s-a petrecut într-un moment tensionat, se întâmplau multe.





Bineînțeles că mi-am văzut numărul pe plăcuță, la schimbare, dar eu doar încercam să transmit că sunt bine. Managerul credea că nu sunt ok. Dar, abia când medicii au ajuns la bancă și i-au spus că pot continua a înțeles. Nu am refuzat să fiu schimbat, a fost felul meu de a transmite băncii că sunt ok.





A fost clar o neînțelegere, un incident nefericit, pentru că acum toată lumea vorbește despre asta. Nu știu, nu știu...nu știu ce să spun altceva decât că nu a fost intenția mea să refuz schimbarea în niciun moment.





Trebuie să se înțeleagă și că erau ultimele minute dintr-o finală și nu am realizat reacțiile de pe bancă. Doar am încercat să spun că sunt bine. Era ultimul minut, se întâmplau multe. Știu ce imagine s-a creat acum, dar niciodată nu am refuzat să ies. Doar am transmis că sunt bine", a afirmat Kepa, potrivit Digi Sport.





Kepa Arrizabalaga a fost transferat de la Athletic Bilbao la Chelsea în vara anului trecut, clubul londonez achitând clauza de reziliere în valoare de 80 de milioane.







Ce a spus Maurizio Sarri







"A fost o mare neînţelegere, eu credeam că are crampe", a spus Sarri despre momentul în care a vrut să îl înlocuiască pe Kepa.





"După acest meci, sunt mândru de jucătorii mei. Au evoluat exact aşa cum le-am cerut. Am arătat că putem fi o echipă solidă, care îi poate pune probleme lui City. Clubul trebuie să fie mândru de atitudinea jucătorilor", a mai spus antrenorul lui Chelsea.





Vezi mai jos reacția lui Kepa când Sarri a vrut să îl înlocuiască:



