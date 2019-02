Bundesliga: Bayern Munchen, la egalitate de puncte cu Borussia Dortmund, după 1-0 cu Hertha Berlin

Kimmich i-a salvat pe bavarezi în minutul 57, când a scos în afara cadrului porții încercarea lui Selke. Golul victoriei a fost marcat pe Javi Martinez, care a fost găsit excelent de James Rodriguez la o lovitură de corner, în minutul 62.În această etapă, Borussia Dortmund va primi vizita celor de la Bayer Leverkusen. În tur, galben-negrii au revenit de la 0-2 și s-au impus cu 4-2.Bremen vs Stuttgart 1-1vs Hertha 1-0vs Augsburg 5-1vs Schalke 3-0 (Maxim a intrat pe teren pentru gazde în minutul 86)Borussia Monchengladbach vs0-3Fortuna Dusseldorf vs NurnbergHannover vs FrankfurtBorussia Dortmund vs LeverkusenRB Leipzig vs Hoffenheim1. Borussia Dortmund 22 meciuri (54-23) 51 puncte2. Bayern Munchen 23 (51-26) 513. Borussia Monchengladbach 23 (42-25) 434. RB Leipzig 22 (41-19) 41 etc.