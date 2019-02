Explicația lui Allegri după înfrângerea cu Atletico: "Am făcut o repriză secundă slabă. Acest meci ar trebui să ne fie o lecţie pentru retur"

"În prima repriză, echipa a jucat bine, meciul a fost dificil. Adversarul a lăsat puţine ocazii. În repriza secundă, am încercat să jucăm mai bine. Trebuie să lăsăm această înfrângere, să continuăm să muncim, să jucăm în campionat şi să facem un meci bun în retur pentru a răsturna scorul. Să se spună despre noi că nu ne-am dorit calificarea, nu este adevărat. În prima repriză nu am fost buni, în repriza a doua meciul a părut mai uşor, însă nu a fost aşa. În retur, va trebui să fim precişi şi rapizi, să ne folosim de pasele între linii", a spus Massimiliano Allegri, potrivit Agerpres.



''Atletico este o echipă care, de opt ani, face în aşa fel încât celelalte echipe joacă împotriva ei. Juventus nu a fost la înălţime, dar pentru a juca contra lui Atletico îţi trebuie viteză şi precizie. Ei se apără bine şi pot juca 85 de minute în acest fel, după care pot înscrie. Am făcut o repriză secundă slabă, pentru că ne-am delăsat. Ronaldo a făcut un meci bun. Este un jucător obişnuit cu acest gen de meciuri. El nu a decepţionat, ci noi nu am funcţionat corespunzător în repriza secundă. Acest meci trebuie să ne servească drept lecţie pentru retur", a adăugat Allegri.



Ce a spus Diego Simeone:



"Am jucat ca o echipă solidă. Golurile ne-au adus victoria în faţa unui adversar extrem de puternic şi vom suferi, cu siguranţă, la Torino. Cel mai bun lucru căruia i se poate întâmpla unui antrenor este acela ca jucătorii săi să interpreteze meciul pe care ţi-l imaginezi. Sunt fericit pentru jucători, care reprezintă sentimentul lui Atletico Madrid. Iată ceea ce suntem, acesta este drumul nostru", a declarat Simeone.





"Calificarea nu este încă tranşată şi ne aşteaptă un meci în care va trebui să ne batem. Vom suferi în faţa unui adversar mare, cu jucători imenşi", a adăugat Simeone, potrivit Agerpres.





Atletico Madrid a câștigat cu 2-0 disputa de pe teren propriu cu Juventus și are prima șansă la calificarea în sferturile Champions League. Golurile victoriei au fost marcate de Gimenez (78) şi Godin (83). Returul va avea loc pe 12 martie, la Torino.





