VIDEO Cristiano Ronaldo și gestul ironic adresat fanilor și jurnaliștilor după meciul cu Atletico: Am cinci Ligi ale Campionilor

Ajuns în fața reporterilor, la zona mixtă, starul bianconerilor a repetat gestul, apoi a arătat, tot cu mâna, zero: "Am cinci trofee ale Ligii Campionilor, Atletico nu are niciunul. Vom vedea la retur", a fost replica portughezului.







Cristiano Ronaldo are în palmares cinci trofee Champions League, patru cu Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018) şi unul cu Manchester United (2008).





Atletico Madrid a câștigat cu 2-0 disputa de pe teren propriu cu Juventus și are prima șansă la calificarea în sferturile Champions League. Golurile victoriei au fost marcate de Gimenez (78) şi Godin (83). Returul va avea loc pe 12 martie, la Torino.



Vezi mai jos gestul făcut de Cristiano Ronaldo:



Revenge moments of @Cristiano to the athletico Madrid fans \uD83D\uDE02❤️ pic.twitter.com/QpNef8XrDu — aishaaa.k (@Aisha85464457) 20 februarie 2019

Cristiano Ronaldo in the mixed zone after the game:



"I've got five Champions Leagues, you have none."pic.twitter.com/id24gK6C6i — Klaus. (@fahadpriv) 20 februarie 2019

