​Europa League: Programul meciurilor retur din 16-imi - Arsenal speră să întoarcă scorul cu BATE; Chelsea și Napoli, la un pas de calificare

​Europa League își va afla joi celelalte 15 echipe calificate în faza optimilor de finală, după ce Sevilla și-a asigurat deja biletul (3-0 la general cu Lazio). Arsenal este nevoită să întoarcă scorul cu BATE Borisov, după ce a fost învinsă cu 1-0 în Belarus. Chelsea și Napoli s-au impus în deplasare în meciurile tur cu Malmo, respectiv FC Zurich și sunt mari favorite la calificarea în optimile competiției.







Programul meciurilor:







De la ora 19:55





Arsenal - BATE Borisov (Digi Sport 1, Telekom Sport 2, Look Sport, Look Plus)

Dinamo Zagreb - Viktoria Plzen

Eintracht Frankfurt - Shakhtar Donetsk (Digi Sport 3)

Napoli - Zurich (Telekom Sport 1, Look Sport)

Salzburg - Club Brugge KV

Valencia - Celtic (Telekom Sport 4)

Villarreal - Sporting (Telekom Sport 3)

Zenit St. Petersburg - Fenerbahce (Digi Sport 4)



De la ora 22:00





Bayer Leverkusen - Krasnodar

Benfica - Galatasaray (Telekom Sport 3)

Betis - Rennes (Digi Sport 3)

Chelsea - Malmo FF (Digi Sport 1, Telekom Sport 2)

Dinamo Kiev - Olympiakos Pireu (Digi Sport 4, Telekom Sport 4)

Genk - Slavia Praga

Inter - Rapid Viena (Digi Sport 2, Look Plus)



Rezultatele înregistrate în tur:





Bate Borisov - Arsenal 1-0

Galatasaray - Benfica 1-2

Olympiacos Pireu - Dinamo Kiev 2-2

Rapid Viena - Inter 0-1

Rennes - Betis Sevilla 3-3

FC Krasnodar - Bayer Leverkusen 0-0

Slavia Praga - Genk 0-0

Celtic - Valencia 0-2

Club Brugge KV - Salzburg 2-1

FC Zurich vs Napoli 1-3

Malmo vs Chelsea 1-2

Shakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt 2-2

Sporting -Villarreal 0-1

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb 2-1

Fenerbahce - Zenit St. Petersburg 1-0



Se știe prima echipă calificată în optimi: