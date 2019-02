​Champions League: Atletico Madrid vs Juventus Torino, duelul serii; Schalke 04 va încerca să facă față celor de la Manchester City

Atletico Madrid vs Juventus (22:00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)





Întâlniri directe: 2

Victorii Atletico: 1

Victorii Juventus: 0

Remize: 1

Golaveraj: 1-0





Echipele probabile:





Atlético: Oblak; Arias, Giménez, Godín, Filipe Luís; Ñíguez, Koke, Rodri, Lemar; Morata, Griezmann

Absent: Hernandez (genunchi)

Vor lipsi în meciul retur dacă vor primi galben: Ángel Correa, Diego Costa, Filipe Luis, Giménez, Partey





Juventus: Szczęsny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanić, Matuidi; Dybala, Mandžukić, Ronaldo

Absenți: Khedira (aritmie), Douglas Costa (coapsă)

Incert: Rugani (coapsă)

Vor lipsi în meciul retur dacă vor primi galben: Alex Sandro, Matuidi





Arbitri: Felix Zwayer (central), Thorsten Schiffner, Marco Achmüller (asistenți), Tobias Welz (al patrulea oficial), Bastian Dankert (VAR), Sascha Stagemann (asistent VAR) - toți din Germania





Ultimele cinci partide:





Atletico: trei victorii și două înfrângeri





Vallecano vs Atletico 0-1

Atletico vs Real Madrid 1-3

Betis vs Atletico 1-0

Atletico vs Getafe 2-0

Huesca vs Atletico 0-3





Juventus: trei victorii, un egal și o înfrângere





Juventus vs Frosinone 3-0

Sassuolo vs Juventus 0-3

Juventus vs Parma 3-3

Atalanta vs Juventus 3-0

Lazio vs Juventus 1-2





De știut despre cele două formații:





Atletico se clasează pe locul secund în La Liga, cu 47 de puncte, la șapte în spatele liderului Barcelona și cu două peste Real Madrid. Golaveraj: 34-17 în 24 de etape.





"Rojiblancos" s-au calificat fără probleme în optimi, terminând pe locul al doilea în Grupa A, la egalitate de puncte cu liderul Borussia Dortmund. Au înscris nouă goluri și au primit șase.





Juventus este lider autoritar în Serie A, unde se poate considera deja campioană. Torinezii au 66 de puncte, cu 13 mai multe decât ocupanta locului secund, Napoli. Golaveraj: 52-15.





În Champions League, Juventus a câștigat cu 12 puncte Grupa H, din care au mai făcut parte Manchester United, Valencia și Young Boys Berna. Au marcat nouă goluri și au încasat patru.





Atletico este neînvinsă împotriva cluburilor italiene: 7 victorii și 2 remize.





Juventus a câștigat 9 din cele 16 runde eliminatorii jucate împotriva echipelor spaniole.





Atletico este neînvinsă pe teren propriu în rundele eliminatorii ale Champions League de 12 meciuri (7 victorii, 5 egaluri). Ultima înfrângere datează din sezonul 1996/97, în fața lui Ajax.





Cristiano Ronaldo (Juventus) a înscris de 22 de goluri în 31 de meciuri împotriva celor de la Atletico.





Ambele echipe au pierdut finale recente de Champions League în fața celor de la Real Madrid: Atletico (2013/14, 2015/16), Juventus (2016/17). Italienii au pierdut și în sezonul 2014/15, însă în fața Barcelonei.





Cele două echipe s-au întâlnit în sezonul 2014/15, în grupe, când Atletico a câștigat pe teren propriu cu scorul de 1-0 (Arda Turan) și au remizat în deplasare, 0-0.





Juventus are în palmares două trofee în cea mai importantă competiție europeană: 1984/85 și 1995/96. Italienii au pierdut alte șapte finale.





Schalke 04 vs Manchester City (22:00, Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)





Întâlniri directe: 3

Victorii Schalke: 1

Victorii Manchester City: 2

Golaveraj: 2-7





Echipe probabile:





Schalke: Nübel; Caligiuri, S. Sané, Nastasić, Oczipka; McKennie, Bentaleb, Matondo, Uth, Konoplyanka; Burgstaller

Absenți: Mascarell (suspendat), Embolo (metatarsian), Schöpf (genunchi)

Incert: Stambouli

Vor lipsi în meciul retur dacă vor primi galben: Embolo, Rudy, Stambouli





Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Danilo; De Bruyne, Fernandinho, Bernardo; Sterling, Agüero, L. Sané

Absenți: Mendy (genunchi), Bravo (tendonul lui Ahile), Gabriel Jesus (tendon popliteu), Stones (zona inghinală)

Vor lipsi în meciul retur dacă vor primi galben: Agüero, Otamendi, Fernandinho





Arbitri: Carlos Del Cerro (central), Juan Yuste, Roberto Alonso (asistenți), Jose Maria Sanchez Martinez (al patrulea oficial), Alejandro Hernandez (VAR), Juan Martinez Munuera (asistent VAR) - toți din Spania.





Ultimele cinci partide:





Schalke: o victorie, două remize și două înfrângeri:





Schalke vs Freiburg 0-0

Bayern vs Schalke 3-1

Schalke vs Dusseldorf 4-1

Schalke vs Monchengladbach 0-2

Hertha vs Schalke 2-2





Manchester City: patru victorii, o înfrângere





Newport vs Manchester City 1-4

Manchester City vs Chelsea 6-0

Everton vs Manchester City 0-2

Manchester City vs Arsenal 3-1

Newcastle vs Manchester City 2-1





De știut despre cele două echipe:





Schalke are un sezon foarte dificil în Bundesliga, aflându-se pe locul al 14-lea după 22 de etape, cu 23 de puncte: opt peste primul loc din zona retrogradării, de baraj, 12 sub primul loc de cupă europeană. Golaveraj: 25-32.





În Champions League, Schalke a terminat pe poziția secundă în Grupa D, câștigată de Porto. Din grupă au mai făcut parte Galatasaray și Lokomotiv Moscova. Au înscris șase goluri și au primit patru.





Manchester City se găsește momentan pe primul loc în Premier League, la egalitate de puncte cu Liverpool (65), dar cu un meci în plus disputat. Golaveraj: 74-20.





În cea mai importantă competiție europeană, "cetățenii" au câștigat Grupa F, din care au mai făcut parte Lyon, Shakhtar, și Hoffenheim. Au marcat 16 goluri și au încasat șase.





În 1970, Manchester City a câștigat Cupa Cupelor UEFA, după ce a învins în finală pe Górnik Zabrze, scor 2-1.





City a învins Schalke cu 2-0 în Cupa UEFA în sezonul 2008/09.