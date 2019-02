Champions League: Liverpool vs Bayern Munchen, meciul de gală al serii; Olympique Lyon primește vizita Barcelonei

Optimile Champions League continuă marți cu alte două partide care se anunță extrem de spectaculoase. Anfield va găzdui un duel de gală, între Liverpool și Bayern Muchen, două echipe care au în palmares câte cinci trofee în cea mai importantă competiție europeană a cluburilor. Cealaltă partidă a serii le va opune pe Olympique Lyon și Barcelona. Echipa lui Bruno Genesio are doar trei înfrângeri în ultimele 25 de meciuri disputate și speră la un succes și împotriva catalanilor.



Liverpool vs Bayern Munchen (22:00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Plus)



Întâlniri directe: 5

Victorii Liverpool: 1

Victorii Bayern: 1

Remize: 3

Golaveraj: 5-6



Echipele probabile:



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Matip, Robertson; Henderson, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Antrenor: Jurgen Klopp.



Absenți: Van Dijk (suspendat), Gomez, Oxlade-Chamberlain (accidentați)



Incerți: Firmino (răceală), Lovren, Shaqiri (accidentați)



Va lipsi în meciul retur dacă va primi galben: Robertson



Bayern: Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Goretzka, Thiago; Gnabry, James, Coman; Lewandowski. Antrenor: Niko Kovac.



Absenți: Robben (probleme musculare), Müller (suspendat), Boateng (răceală), Tolisso (accidentat)



Va lipsi în meciul retur dacă va primi galben: Kimmich





Arbitri: Gianluca Rocchi (central), Filippo Meli, Matteo Passeri (asistenți), Paolo Valeri (al patrulea oficial); Massimiliano Irrati (VAR), Marco Guida (asistent VAR) - toți din Italia.







Ultimele cinci partide:







Liverpool: trei victorii și două remize



Liverpool – Bournemouth 3-0

West Ham – Liverpool 1-1

Liverpool – Leicester 1-1

Liverpool – Crystal Palace 4-3

Brighton – Liverpool 0-1



Bayern Munchen: patru victorii și o înfrângere



Augsburg – Bayern 2-3

Bayern – Schalke 3-1

Hertha – Bayern 2-3 (Cupa Germaniei)

Leverkusen – Bayern 3-1

Bayern – Stuttgart 4-1





De știut despre cele două formații:



Liverpool se găsește momentan pe locul doi în Premier League, la egalitate de puncte (65) cu Manchester City, care are și un meci în plus disputat. Golaveraj: 59-15. "Cormoranii" s-au calificat cu ceva emoții în optimile Champions League, terminând pe locul doi în Grupa C, sub PSG, dar la egalitate cu Napoli. Au avut trei victorii și trei înfrângeri. Au înscris nouă goluri și au primit șapte. Bayern Munchen se află pe locul doi în Bundesliga, în continuare cu șanse la titlu. Bavarezii sunt la doar trei puncte distanță de liderul Borussia Dortmund. Golaveraj: 50-26. În Champions League, Bayern Munchen a câștigat Grupa E, din care au mai făcut parte Ajax, Benfica și AEK Atena. A înregistrat patru victorii și și a suferit două înfrângeri. A marcat 15 goluri și a încasat cinci. Liverpool a avut nu mai puțin de 9 zile la dispoziție pentru a se pregăti pentru duelul cu Bayern, în condițiile în care la sfârșitul săptămânii trecute, în Anglia, s-au jucat meciuri din optimile Cupei, iar echipa lui Klopp nu a fost implicată. Robert Lewandowski este golgheterul la zi în Champions League, având opt goluri marcate în actuala ediție a competiției. Liverpool şi Bayern Munchen au câte cinci trofee Champions League în palmares. "Cormoranii" s-au impus în 1977, 1978, 1981, 1984 și 2005, în timp ce Bayern a câștigat trofeul în 1974, 1975, 1976, 2001 și 2013. La ediția de anul trecut, Liverpool a ajuns până în finală, unde a fost învinsă de Real Madrid, scor 3-1.

Olympique Lyon vs Barcelona (22:00, Digi Sport 2, Telekom Sport 2, Look Sport)



Întâlniri directe: 6

Victorii Lyon: 0

Victorii Barcelona: 4

Remize: 2

Golaveraj: 7-16



Lyon: Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Tousart, Ndombele; Traoré, Depay, Aouar; Dembélé. Antrenor: Bruno Génésio.





Absenți: Fekir (suspendat), Gouiri (accidentat)





Incerți: Denayer, Ndombele (accidentați)



Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Vidal; Dembélé, Messi, Suárez. Antrenor: Ernesto Valverde.





Absenți: Rafinha, Cillessen, Arthur, Vermaelen (accidentați)





Arbitri: Cüneyt Çakır (central), Bahattin Duran, Tarik Ongun (asistenți), Halis Özkahya (al patrulea oficial) - toți din Turcia; Danny Makkelie (VAR), Kamphuis Jochem (asistent VAR) - ambii din Olanda.