Simona Halep vs Eugenie Bouchard/ Tenisul, rețelele de socializare și ce trebuie să facă Simona pentru a evita surprizele neplăcute

WTA Dubai

​2014 a fost anul de grație pentru jucătoarea desprinsă parcă de la prezentările de modă. De atunci, cariera lui Eugenie Bouchard a tot luat-o la vale, canadianca având săptămâni bune petrecute în apropierea locului 100 mondial. Acum se află pe 79 în lume și o va întâlni pe Simona Halep în turul doi de la Dubai. Meciul va fi în direct pe Digisport și LiveText pe HotNews.ro (în jurul orei 12:00).







Despre Genie s-a tot scris de-a lungul timpului, însă nu neapărat despre tenisul său. A fost precum o cometă la vârful ierarhiei WTA, anul 2014 reprezentând tot ce a avut mai bun canadianca în materie de sport (locul 5 a fost cea mai bună poziție ocupată vreodată de Bouchard).







A învins-o pe Simona în semifinalele de la Wimbledon (2014), apoi a fost depășită de Halep doar câteva luni mai târziu la Turneul Campioanelor. Din acel punct, cariera lui Bouchard a tot luat-o la vale, Genie stând săptămâni la rândul în vecinătatea locului 100 al clasamentului WTA.







A tot încercat să revină, dar singurele capitole la care a avut rezultate au fost sesiunile foto și postările de pe Instagram.







Nu știm cu siguranță dacă Genie "a uitat" sau nu să joace tenis sau dacă nu cumva 2014 a fost punctul maxim al tenisului său. Cert este că își dorește cu siguranță să producă surpriza și să o elimine pe Simona de la Dubai. Desigur, dacă va avea și armele necesare să facă acest lucru.







Cifrele lui Bouchard în 2019







Multe dintre bătăile de cap ale canadiancei vin atunci când este vorba de serviciu. A comis de la începutul anului și până acum 17 duble greșeli (și 10 ași), iar cu primul serviciu a câștigat în medie 62,7% din puncte. Pe al doilea s-a impus în 43,9%, cifre suficiente pentru a ne da seama că Eugenie este vulnerabilă de la lansare și că Simona trebuie să pună o presiune mare atunci când este vorba de retur.







În general nu câștigă prea multe puncte pe primul serviciu al adversarei (ne referim din nou la sezonul în curs), dar mai recupează pe al doilea (un capitol la care nici Simona nu stă prea grozav, de multe ori al doilea serviciu al ei fiind unul slab, ofertant).







Simona are cu siguranță un avantaj important atunci când schimburile se vor prelungi (are tot interesul să facă acest lucru), Eugenie nefiind o jucătoare care să poată face în general față raliurilor dure, în care să fie nevoită să lovească din deplasare.







Genie a căutat mereu să închidă punctele cât mai repede, iar loviturile sale plate pot fi un avantaj dacă prinde o zi fastă (ia mult din timpul de reacție al adversarelor tenisul său bazat pe multe lovituri plate). Răspunsul Simonei pentru acest gen de lovituri trebuie să fie bazat pe mingi cu "adâncime" și cu mult topspin (mai ales pe forehand).







În mod evident, partida se câștigă pe teren și nu în statistici, însă ele oferă câteva idei despre tenisul pe care îl poate produce Eugenie în acest punct al carierei. Simona este văzută favorită clară, însă până la urmă acest lucru nu o face câștigătoare înaintea disputării partidei.







Bouchard și variațiile din clasamentul mondial







2014 - a încheiat anul pe locul 7 WTA

2015 - locul 48

2016 - locul 47

2017 - locul 81

2018 - locul 89







Victorii/înfrângeri în ultimii ani pentru Bouchard:





2015: 12-18

2016: 31-24

2017: 13-21

2018: 27-19

2019: 5-4.







Victorii/înfrângeri pe hard în carieră:





Halep: 203/92

Bouchard: 136/105







Ce a spus Bouchard înainte de meciul cu Simona:





"Meciul cu Simona Halep nu a fost unul bun pentru mine. Nu vreau să fac o comparaţie între cum am fost în diverse momente. Voi merge acolo şi voi încerca să îmi dau cea mai bună şansă. Nu vreau să am regrete. Acesta este obiectivul meu numărul unu. Încerc să nu mai fiu o perfecţionistă. Cred că sunt mai atentă acum, odată cu trecerea timpului. Găsirea unui echilibru este importantă. Am urmărit finala French Open de anul trecut şi m-a inspirat. Ea poate ajunge la orice minge şi să facă ceva cu ea. Trebuie să înţelegi că joci împotriva unui zid agresiv şi trebuie să încerci să găseşti câteva crăpături şi să îţi încerci şansa" - Eugenie Bouchard, citată de News.ro.







Halep vs Bouchard, meciuri directe:





2018, Australian Open: 6-2, 6-2 pentru Halep

2014, Turneul Campioanelor: 6-2, 6-3 pentru Halep

2014, Wimbledon: 7-6(5), 6-2 pentru Bouchard

2014, Indian Wells: 6-2, 1-6, 6-4 pentru Halep







"Dubai Duty Free Tennis Championships" se dispută în perioada 17-23 februarie, face parte din categoria "Premier 5", se joacă pe hard și are premii totale în valoare de $2,828,000. Directorul competiției este Salah Tahlak, iar câștigătoarea ultimelor două ediții este Elina Svitolina (2017 și 2018). Simona Halep s-a impus în 2015. Primele patru favorite sunt, în ordine, Naomi Osaka, Simona Halep, Petra Kvitova și Karolina Pliskova.