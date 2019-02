Liga 1: Hermannstadt - U Craiova 0-1 / Oltenii au urcat pe locul doi în clasament

Unicul gol al meciului a fost marcat de Nuno Rocha, în minutul 67, cu un şut din câțiva metri, după o deviere cu capul a lui Koljic.





Universitatea Craiova a acumulat 45 de puncte poate fi depășită în clasament de FCSB, care va juca luni pe terenul celor de la Concordia Chiajna.





Ce au spus cei doi antrenori:







Miriuţă: "Nu trebuia să pierdem, este un rezultat mincinos"





"Am făcut o partidă extraordinar de bună, din toate punctele de vedere, am avut multe ocazii, dar azi nu a vrut mingea să intre în poartă. Cred că în meciurile cu FCSB şi Craiova am avut ocazii cât nu am avut în celelalte 12-13 meciuri în care am fost aici.





Nu am ce să le reproşez jucătorilor. Au avut atitudine, dărurire, am jucat de la egal la egal cu ei. Am făcut o partidă foarte bună, e un rezultat mincinos. Nu trebuia să pierdem niciodată azi. Dacă eram mai atenţi, trebuia să avem 2-0 la pauză. Apoi, în repriza a doua, a intrat Blănaru şi după un minut a avut ocazie mare. Apoi a trimis în bară. Am fost egalii Craiovei, nu au fost cu nimic peste noi", a declarat Miriuţă, la Digisport.





"Ne pregătim de ultimele două meciuri din sezonul regulat, apoi vom juca în play-out şi încercăm să rămânem în Liga 1. Încercăm să scoatem maximum din ultimele meciuri şi să intrăm cu o diferenţă faţă de locurile retrogradabile şi de baraj", a mai spus Vasile Miriuţă.





Mangia: "Sunt foarte mulţumit de jucătorii mei"





"Dacă vorbim de meciul tur probabil a fost un egal norocos pentru ei. E OK, am câştigat. Nu am făcut un meci perfect, însă am controlat jocul, chiar dacă nu ne-am creat foarte multe ocazii. Când ai foarte mult posesia e posibil să iei gol pe contraatac, noi am riscat în două situaţii. Sunt foarte mulţumit de toţi jucătorii, am intrat cu mentalitate, cu atitudine, ca şi în meciul cu CFR.







Noi am pierdut multe puncte la începutul campionatului, n-am fost echipa de acum, însă după asta am făcut bine în meciurile directe cu CFR şi FCSB. Avem calendar greu, va fi dificil (n.r. în etapa viitoare, cu FCSB), dar mergem să facem meciul nostru", a declarat Mangia, potrivit Digi Sport.







Au evoluat echipele:





FC Hermannstadt: Căbuz - Măţel (Javzic '59), Mijuskovic, Dandea, I. Stoica, Tătar - P. Petrescu, Pedro Da Silva (Popovici '71), Dumitriu - Lendric (Blănaru '54), Tsoumou. Antrenor: Vasile Miriuţă



Universitatea Craiova: Pigliacelli - Martic, Kelic, Tiago Ferreira, Bancu - Mateiu, Cicâldău - Bărbuţ (Fedele '89), A. Cristea (Meza '77), Mihăilă (Rocha '62)- Koljic. Antrenor: Devis Mangia



Cartonaşe galbene: Stoica '30/ Mateiu '75, Pigliacelli '90+2



Arbitri: Radu Petrescu – Radu Adrian Ghinguleac, Alexandru Cerei – Andrei Antonie.





S-a jucat vineri:





FC Viitorul - Poli Iaşi 0-1







Au mai rămas de disputat în etapa a XXIV-a:





Sâmbătă, 16 februarie





Ora 20.00 FC CFR 1907 Cluj - FC Astra Giurgiu, stadion Dr. Constantin Rădulescu - Cluj.







Duminică, 17 februarie





Ora 15.00 FC Voluntari - Dunărea Călărași, stadion Anghel Iordănescu - Voluntari.

Ora 17.30 CS Gaz Metan Mediaș - Sepsi OSK, stadion Gaz Metan - Mediaș.

Ora 20.00 FC Dinamo 1948 - FC Botoșani, stadion Dinamo - București.







Luni, 18 februarie





Ora 20.00 Concordia Chiajna - FCSB, stadion Concordia - Chiajna.







Liga 1, clasament în timp real:





